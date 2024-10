Milan, Scaroni: “Serve uno stadio moderno. San Siro? Se hanno buttato giù Wembley..”

Sulla crescita del club: "Io sono presidente del Milan da 6 anni, quando sono entrato fatturavamo meno di 200 milioni, ora se ne fatturiamo più di 450. L'aspetto economico è solo un pezzo del successo, se non vinciamo le partite ma fatturiamo non andiamo da nessuna parte. Fino a qualche tempo fa c’erano presidenti come Berlusconi e Moratti che a fine stagione mettevano milioni nel club per sistemare le cose. Questo tema della sostenibilità economica l'ho sollevato io nel 2016 e 2017. Ormai è un elemento chiave per le aziende del calcio. Se mi guardo indietro penso di essere stato un precursore anche per gli stadi".