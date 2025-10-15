Partendo dalle gare ufficiali, nello specifico le qualificazioni mondiali, Strahinja Pavlović ha giocato 84' in Andorra-Serbia 1-3. Una vittoria che ha permesso alla Serbia di consolidare la terza posizione (a -1 dall'Albania). Matteo Gabbia, invece, è rimasto in panchina in Italia-Israele 3-0 a Udine. Un successo che ha dato la certezza agli azzurri di accedere ai playoff grazie al secondo posto (15 punti). A riposo anche Ruben Loftus-Cheek in Lettonia-Inghilterra 0-5 a Riga, verdetto che vale ai Tre Leoni il biglietto per il Mondiale 2026.
Solo 31' nell'amichevole USA-Australia 2-1 a Commerce City per Christian Pulisic, costretto a uscire per un problema muscolare. Pervis Estupiñán non ha preso parte all'amichevole Messico-Ecuador 1-1 a Guadalajara, nell'incrocio ravvicinato con il compagno milanista - ma avversario in questo caso - Santiago Gimenez, in campo per mezz'ora nella ripresa.
Concludendo guardando in casa Under 21, Davide Bartesaghi ha brillato in Italia-Armenia 5-1 a Cremona grazie a un assist (per Camarda) in occasione del secondo gol. Così gli azzurrini si sono rilanciati in testa al girone di qualificazione all'Europeo 2027.
