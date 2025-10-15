Durante la sosta, sono molti i giocatori del Milan scesi in campo con la maglia del proprio paese: da Bartesaghi e Pulisic

Prima che la sosta per le nazionali finisse, nella giornata di ieri son state molte le emozioni che alcuni giovani giocatori del Milan hanno vissuto. Con l'Italia Under21 ha brillato Davide Bartesaghi, autore di uno splendido assist al bacio per Francesco Camarda, ora al Lecce ma di proprietà del Milan. In campo anche Pavlovic, che ha giocato ben 85' minuti contro l'Andorra. Nella notte, invece, è sceso in campo anche Pulisic, costretto però ad uscire per un infortunio muscolare. Il Milan, con un comunicato pubblicato sul suo sito web, ha fatto un resoconto dei match: