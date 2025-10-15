Pianeta Milan
Milan e le Nazionali: Bartesaghi protagonista con l’ItaliaU21! Pavlovic e Pulisic…

Durante la sosta, sono molti i giocatori del Milan scesi in campo con la maglia del proprio paese: da Bartesaghi e Pulisic
Alessia Scataglini
Prima che la sosta per le nazionali finisse, nella giornata di ieri son state molte le emozioni che alcuni giovani giocatori del Milan hanno vissuto. Con l'Italia Under21 ha brillato Davide Bartesaghi, autore di uno splendido assist al bacio per Francesco Camarda, ora al Lecce ma di proprietà del Milan. In campo anche Pavlovic, che ha giocato ben 85' minuti contro l'Andorra. Nella notte, invece, è sceso in campo anche Pulisic, costretto però ad uscire per un infortunio muscolare. Il Milan, con un comunicato pubblicato sul suo sito web, ha fatto un resoconto dei match:

Milan, il resoconto delle Nazionali

—  

(Fonte acmilan.com) - Prima di andare in archivio, la sosta per le Nazionali ha regalato un martedì molto ricco. Numerosi gli impegni e i rossoneri impiegati.

LEGGI ANCHE

Partendo dalle gare ufficiali, nello specifico le qualificazioni mondiali, Strahinja Pavlović ha giocato 84' in Andorra-Serbia 1-3. Una vittoria che ha permesso alla Serbia di consolidare la terza posizione (a -1 dall'Albania). Matteo Gabbia, invece, è rimasto in panchina in Italia-Israele 3-0 a Udine. Un successo che ha dato la certezza agli azzurri di accedere ai playoff grazie al secondo posto (15 punti). A riposo anche Ruben Loftus-Cheek in Lettonia-Inghilterra 0-5 a Riga, verdetto che vale ai Tre Leoni il biglietto per il Mondiale 2026.

Solo 31' nell'amichevole USA-Australia 2-1 a Commerce City per Christian Pulisic, costretto a uscire per un problema muscolare. Pervis Estupiñán non ha preso parte all'amichevole Messico-Ecuador 1-1 a Guadalajara, nell'incrocio ravvicinato con il compagno milanista - ma avversario in questo caso - Santiago Gimenez, in campo per mezz'ora nella ripresa.

LEGGI ANCHE: Milan, che batosta: infortunio per Pulisic, out contro la Fiorentina? In difesa spunta lui!

Concludendo guardando in casa Under 21, Davide Bartesaghi ha brillato in Italia-Armenia 5-1 a Cremona grazie a un assist (per Camarda) in occasione del secondo gol. Così gli azzurrini si sono rilanciati in testa al girone di qualificazione all'Europeo 2027.

