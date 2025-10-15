Tutti quanti amano la classe di Luka Modric. Il centrocampista croato, vincitore del pallone d'oro nel 2018, è arrivato al Milan di Massimiliano Allegri questa estate a parametro zero dal Real Madrid e ha già fatto impazzire tutti i tifosi rossoneri. Con la sua classe e le sue giocate in campo, il croato illumina San Siro, continuando ad ispirare le nuove generazioni di calciatori. Nella giornata di oggi però, è arrivato un regalo speciale per un tifoso speciale: Gerry Scotti, storico conduttore televisivo e noto tifoso di fede milanista, ha ricevuto in dono una maglia ufficiale firmata da Luka Modric.
Il gesto ha ovviamente fatto emozionare il conduttore televisivo che, con una foto postata sul proprio profilo Instagram, ha voluto ringraziare sia il club rossonero che il centrocampista croato: "Che sorpresa! Grazie Milan e Luka Modric", si legge nella didascalia. Ecco, di seguito, il post Instagram:
