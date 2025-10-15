Tutti quanti amano la classe di Luka Modric. Il centrocampista croato, vincitore del pallone d'oro nel 2018, è arrivato al Milan di Massimiliano Allegri questa estate a parametro zero dal Real Madrid e ha già fatto impazzire tutti i tifosi rossoneri. Con la sua classe e le sue giocate in campo, il croato illumina San Siro, continuando ad ispirare le nuove generazioni di calciatori. Nella giornata di oggi però, è arrivato un regalo speciale per un tifoso speciale: Gerry Scotti, storico conduttore televisivo e noto tifoso di fede milanista, ha ricevuto in dono una maglia ufficiale firmata da Luka Modric.