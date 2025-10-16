Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Evacuo: “Napoli ‘favorita’, ma occhio al Milan di Allegri”

INTERVISTE

Evacuo: “Napoli ‘favorita’, ma occhio al Milan di Allegri”

Condò: 'Milan e Roma partite molto bene. Le tre che hanno dimostrato di competere sono ...'
Felice Evacuo, ex attaccante, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di StileTV inerenti alla lotta Scudetto: le parole sul Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Felice Evacuo, ex attaccante della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di StileTV inerenti alla lotta Scudetto in Serie A. Evacuo ha parlato del Napoli, dicendo che per scaramanzia non conferma che è la squadra da battere. Successivamente Evacuo si è spostato sul Milan di Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole:

Lotta scudetto, le parole di Evacuo

—  

“Il Napoli per scaramanzia non dico che è la squadra da battere, ma è quella che ha dato continuità per cui lotterà per il primato. Le altre devono assestarsi, hanno cambiato chi più chi meno, ma credo che le vere antagoniste saranno le due milanesi. Non sottovaluterei il Milan perché l’esperienza di Allegri è il quid in più della squadra rossonera e lo ha già dimostrato in questa prima fase del campionato. 

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Ricci pochi minuti in campo con il Milan: non è tutto da buttare. Le statistiche parlano chiaro>>>

Gilmour credo sia il candidato principale a sostituire Lobotka. L’assenza di Politano sarà pesante, parliamo di un giocatore che ha facilità nel saltare l’uomo, sa crossare, segnare e quindi non è facile da sostituire, ma le individualità del Napoli sono ottime e riuscirà  sopperire a queste assenze.  Baroni è molto preparato, l’ho avuto a Novara in serie B, non partimmo benissimo, ma il mister con accorgimenti tattici risollevò la squadra. E’ molto preparato, ormai un assiduo frequentatore della serie A e darà filo da torcere al Napoli che ha comunque una  caratura più forte del Torino". 

Leggi anche
Milan, Fofana: “Allegri ha cambiato le cose, così come i nuovi giocatori. E la curva...
Teocoli su Pioli: “Quello scudetto è stato un po’ rubato”. Su Milan-Fiorentina...

© RIPRODUZIONE RISERVATA