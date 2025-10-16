Gilmour credo sia il candidato principale a sostituire Lobotka. L’assenza di Politano sarà pesante, parliamo di un giocatore che ha facilità nel saltare l’uomo, sa crossare, segnare e quindi non è facile da sostituire, ma le individualità del Napoli sono ottime e riuscirà sopperire a queste assenze. Baroni è molto preparato, l’ho avuto a Novara in serie B, non partimmo benissimo, ma il mister con accorgimenti tattici risollevò la squadra. E’ molto preparato, ormai un assiduo frequentatore della serie A e darà filo da torcere al Napoli che ha comunque una caratura più forte del Torino".