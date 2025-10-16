L'attore e tifoso rossonero Teo Teocoli ha parlato del Milan in vista della partita contro la Fiorentina. Le parole su Pioli
Cosa ne pensa un tifoso rossonero della partita tra il Milan e la Fiorentina di domenica sera? "Non ho mai nessuna sensazione, perché il Milan è un po' ballerino e la Fiorentina è li che guarda. Non ho un bel quadro da godermi. La Fiorentina mi piace ma non vedo grande entusiasmo. I viola possono fare un filotto e poi fermarsi, il Milan è costretto ad arrivare in alto, i viola sono una squadra da terzo/quarto posto che se arriva in quelle posizioni è felice. Il divario tra le piccole e le quasi grandi come la Fiorentina c'è, però i viola non danno la sensazione di essere ancora una grande squadra, anche nelle dichiarazioni dei suoi tesserati". Queste le parole del tifoso del Milan Teo Teocoli.
Milan-Fiorentina, Teocoli su Pioli
Nel suo intervento a Radio Firenze Viola, l'attore ha parlato anche di Stefano Pioli, grande ex della sfida: "Quello scudetto è stato un po' rubato, l'Inter fece harakiri a Bologna. È stato un trofeo che non ha lasciato traccia".