Cosa ne pensa un tifoso rossonero della partita tra il Milan e la Fiorentina di domenica sera? "Non ho mai nessuna sensazione, perché il Milan è un po' ballerino e la Fiorentina è li che guarda. Non ho un bel quadro da godermi. La Fiorentina mi piace ma non vedo grande entusiasmo. I viola possono fare un filotto e poi fermarsi, il Milan è costretto ad arrivare in alto, i viola sono una squadra da terzo/quarto posto che se arriva in quelle posizioni è felice. Il divario tra le piccole e le quasi grandi come la Fiorentina c'è, però i viola non danno la sensazione di essere ancora una grande squadra, anche nelle dichiarazioni dei suoi tesserati". Queste le parole del tifoso del Milan Teo Teocoli.