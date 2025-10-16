Pianeta Milan
Fofana sicuro: “Come giocatori del Milan dobbiamo pensare ogni anno allo Scudetto, è normale”

Il centrocampista del Milan Youssouf Fofana è stato intervistato da Sky Sport parlando di tanti argomenti: tra questi anche lo Scudetto. Ecco le sue parole
Youssouf Fofana crede fermamente nello Scudetto: "Come giocatori del Milan dobbiamo pensare ogni anno allo Scudetto, è normale - parla così il titolare del centrocampo del Milan di Allegri nella sua intervista di Sky Sport -. Lavoriamo tanto per questo. Dobbiamo lottare per vincere ogni partita, poi alla fine faremo i conti".

Milan, Fofana crede nello Scudetto

Il francese continua con le sue parole: "Non voglio dire che se non vinciamo lo Scudetto la stagione è sbagliata, ma se dovessimo vincerlo sarebbe una grande gioia dopo l'anno scorso".

Poi un prima passaggio su Allegri: "Allegri non ha bisogno di trasmetterci la voglia di vincere lo Scudetto, giochiamo al Milan, è normale pensare allo Scudetto. Ci sono tante cose da fare prima arrivare a questo obiettivo", ha spiegato Fofana. Il Milan arriva da 4 punti nelle ultime due giornate di campionato contro Napoli e Juventus. Domenica di nuovo grande sfida contro la Fiorentina di Stefano Pioli.

