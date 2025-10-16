Poi un prima passaggio su Allegri: "Allegri non ha bisogno di trasmetterci la voglia di vincere lo Scudetto, giochiamo al Milan, è normale pensare allo Scudetto. Ci sono tante cose da fare prima arrivare a questo obiettivo", ha spiegato Fofana. Il Milan arriva da 4 punti nelle ultime due giornate di campionato contro Napoli e Juventus. Domenica di nuovo grande sfida contro la Fiorentina di Stefano Pioli.