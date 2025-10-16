Pianeta Milan
Pancaro: “Maldini aveva fatto un lavoro straordinario. Sbagliato mandarlo via”

L'ex difensore del Milan Paolo Pancaro ha parlato di tanti argomenti: stadio, stagione attuale e passato. Un passaggio su Paolo Maldini. Ecco le sue parole a Tuttomercatoweb
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il possibile nuovo stadio San Siro continua a fare discutere: "Dispiace perché San Siro è stato per anni la Scala del calcio. Ho giocato tantissime partite al Meazza, per i nostalgici sarà un dispiacere, ma al contempo penso che sia giunto il momento di rifare gli impianti sportivi. Non solo a Milano, ma tutti gli stadi d'Italia andrebbero rimodernati". Questo il pensiero dell'ex difensore del Milan Giuseppe Pancaro che ha parlato a Tuttomercatoweb.

Milan, il pensiero di Pancaro sull'addio di Maldini 

Non solo stadio, Pancaro ha parlato anche delle prospettive del Milan in questa stagione: "L'inizio è positivo, con Allegri che in Italia ha dimostrato di saper vincere. Un campione come Modric è ancora straordinario nonostante l'età. Dove potrà arrivare questo Milan è ancora presto per dirlo".

Pancaro parla del passato: "Il Milan aveva una proprietà forte, una struttura societaria consolidata negli anni, che gli ha permesso di costruire gradino dopo gradino lo status di squadra che poteva vincere in Italia ed in Europa. Puntando sulla continuità di lavoro dei dirigenti. E costruendo una mentalità vincente. Il Milan ci aveva già provavo con Maldini e secondo me era andata benissimo: Maldini aveva fatto un lavoro straordinario, riuscendo a ricreare quello che avevano creato, nell'era Berlusconi, Galliani e Braida. Il Milan ha deciso, sbagliando, di mandarlo via ed ora sono ripartiti con Ibrahimovic e Tare, che hanno bisogno di tempo".

