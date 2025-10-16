Milan, Sabatini: 'Camarda? Anni fa secondo me venne sfruttato come ...'

Il confronto tra l'attaccante del Milan Francesco Camarda e quello dell'Inter Pio Esposito continua. Ne ha parlato anche Sandro Sabatini: "Il paragone è fra due ragazzi che non hanno la stessa età, che hanno due percorsi diversi e ne parleremo fra 10 anni nel senso che adesso se dobbiamo parlarne ne parliamo, non possiamo rinviare qualsiasi cosa che non sia un paragone tra due coetanei a 'parliamone a fine carriera'". Ecco le sue parole nel video su 'YouTube' di Carlo Pellegatti.