Milan, Sabatini: 'Camarda? Anni fa secondo me venne sfruttato come ...'

Sabatini: “Su Camarda sono rimasto un po’ adombrato, stizzito, deluso, quando …”

Il giornalista Sandro Sabatini è stato ospite del canale 'YouTube' di Carlo Pellegatti parlando anche del Milan e di Camarda. Ecco il suo pensiero
Il confronto tra l'attaccante del Milan Francesco Camarda e quello dell'Inter Pio Esposito continua. Ne ha parlato anche Sandro Sabatini: "Il paragone è fra due ragazzi che non hanno la stessa età, che hanno due percorsi diversi e ne parleremo fra 10 anni nel senso che adesso se dobbiamo parlarne ne parliamo, non possiamo rinviare qualsiasi cosa che non sia un paragone tra due coetanei a 'parliamone a fine carriera'". Ecco le sue parole nel video su 'YouTube' di Carlo Pellegatti.

Milan, senti Sabatini su Camarda

Sabatini continua con la sua analisi: "Io ho la sensazione che per Pio ci sia veramente a occhio, a vista, a sensazione, qualcosa di bello, veramente promettente, invece per Camarda, con questi tre anni di ritardo, non ci sia qualcosa di veramente promettente ma semplicemente promettente".

La chiusura del giornalista sull'attaccante in prestito al Lecce: "Poi ti devo confessare che io su Camarda sono rimasto un po' adombrato, stizzito, deluso, quando ormai 2 anni fa secondo me venne sfruttato come un prodotto di marketing. Il debutto fu una cosa che il Milan utilizzò in maniera commerciale di marketing per nascondere i problemi che aveva in quel momento la squadra".

