Non una bella sosta per le nazionali per il Milan: tante le pessime notizie per quanto riguarda gli infortuni. Non ci sono ancora certezze su come stia davvero Pulisic. L'esterno rossonero è uscito al 31esimo di USA-Australi per un problema muscolare. "Ha sentito qualcosa al bicipite femorale", ha detto il commissario tecnico degli USA Pochettino dopo la partita (fonte Prosoccerwire). "Domani volerà in Italia, stasera valuteremo la situazione, ma al momento non possiamo dire nulla". Domani il Milan dovrebbe fare i primi test medici e si capirà di più.