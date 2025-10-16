Il calciatore del Milan Pulisic si è fatto male dopo uno sconto di gioco con il difensore dell'Australia Jason Geria. Ecco le sue parole
Non una bella sosta per le nazionali per il Milan: tante le pessime notizie per quanto riguarda gli infortuni. Non ci sono ancora certezze su come stia davvero Pulisic. L'esterno rossonero è uscito al 31esimo di USA-Australi per un problema muscolare. "Ha sentito qualcosa al bicipite femorale", ha detto il commissario tecnico degli USA Pochettino dopo la partita (fonte Prosoccerwire). "Domani volerà in Italia, stasera valuteremo la situazione, ma al momento non possiamo dire nulla". Domani il Milan dovrebbe fare i primi test medici e si capirà di più.
Infortunio Pulisic, parla il difensore australiano Geria
Il calciatore del Milan, già non al meglio per un fastidio alla caviglia, si è fatto male dopo uno sconto di gioco con il difensore dell'Australia Jason Geria: "Non ho cercato di colpirlo volontariamente o altro. Ho sentito che si è infortunato, ma spero stia bene", queste le sue parole a The Athletic.