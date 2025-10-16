Milan, Sabatini: 'Leao e Allegri ottimo rapporto. Max è convinto che ...'

Ospite del giornalista e tifoso del Milan Carlo Pellegatti, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato di tanti temi rossoneri. Tra questi anche il rapporto tra Leao e Allegri dopo le notizie del confronto post Juventus-Milan 0-0: "Io mi pongo col fatto che da quello che so, io poi non riesco più a parlare con Allegri, lavora troppo, è sempre a Milanello, non risponde a nessuno, ma io mi ricordo che lui quest’estate lo sfizio di Leao centravanti lo aveva, perché secondo lui e secondo me ha le qualità di diventare un grande centravanti", queste le sue parole su 'YouTube'.