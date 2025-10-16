Milan, Sabatini: 'Leao e Allegri ottimo rapporto. Max è convinto che ...'

Pianeta Milan
Sabatini rivela: “Per Allegri Leao ha le qualità per diventare un grande centravanti”

Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Ospite del giornalista e tifoso del Milan Carlo Pellegatti, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato di tanti temi rossoneri. Tra questi anche il rapporto tra Leao e Allegri dopo le notizie del confronto post Juventus-Milan 0-0: "Io mi pongo col fatto che da quello che so, io poi non riesco più a parlare con Allegri, lavora troppo, è sempre a Milanello, non risponde a nessuno, ma io mi ricordo che lui quest’estate lo sfizio di Leao centravanti lo aveva, perché secondo lui e secondo me ha le qualità di diventare un grande centravanti", queste le sue parole su 'YouTube'.

Milan, Sabatini su Leao e Allegri

Sabatini continua con le sue parole: "Sul fatto che sia stato rimproverato negli spogliatoi mi hanno detto che è vero, sul fatto che Leao vada trattato in maniera diversa non lo so, io penso che tra Leao e Allegri ci sia un ottimo rapporto, almeno questo è quello che sapevamo con Allegri che quest’estate lo ha provato centroavanti".

Il giornalista conclude: "Quindi credo che sia stato tutto dovuto a due errori che non dipendono dal ruolo e dipendono un pochettino di più forse dal destino e un pochettino di più dall’atteggiamento di Leao, non è un grintoso Leao, il pallone non lo sgonfia quando tira, la rete non la sfonda".

