Milan, Sabatini: 'Leao e Allegri ottimo rapporto. Max è convinto che ...'

Ospite del giornalista e tifoso del Milan Carlo Pellegatti, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato di tanti temi rossoneri. Tra questi anche il rapporto tra Leao e Allegri dopo le notizie del confronto post Juventus-Milan 0-0: "Io mi pongo col fatto che da quello che so, io poi non riesco più a parlare con Allegri, lavora troppo, è sempre a Milanello, non risponde a nessuno, ma io mi ricordo che lui quest’estate lo sfizio di Leao centravanti lo aveva, perché secondo lui e secondo me ha le qualità di diventare un grande centravanti", queste le sue parole su 'YouTube'.
Milan, Sabatini su Leao e Allegri
Sabatini continua con le sue parole: "Sul fatto che sia stato rimproverato negli spogliatoi mi hanno detto che è vero, sul fatto che Leao vada trattato in maniera diversa non lo so, io penso che tra Leao e Allegri ci sia un ottimo rapporto, almeno questo è quello che sapevamo con Allegri che quest’estate lo ha provato centroavanti".