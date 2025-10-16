Nolli racconta la sua prima partita vista allo stadio: "Ero piccolino. E' stata un'emozione unica. San Siro, la prima volta ... Per me il Milan è una seconda casa. Sono cresciuto qui come giocatore e come uomo". Il terzino parla anche della sconfitta del Milan Under 17 nella finale Scudetto della scorsa stagione contro il Torino: "Amaro in bocca perché lo Scudetto era a un passo. Ora non dobbiamo fare gli stessi errori".
Sull'allenatore e i suoi obiettivi da giocatore: "Renna è un buon mister, mi sta aiutando. Vorrei essere completo, migliorare in difesa e restare così in attacco. Mi piacerebbe diventare importante per la mia squadra e vincere tanti trofei".
