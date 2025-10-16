Pianeta Milan
Milan Primavera, Nolli: "Mi piace attaccare, ma voglio migliorare in difesa. In futuro …"

Il giovane terzino del Milan Primavera Luca Nolli ha parlato a 'Milan TV' presentando le sue caratteristiche e i sogni per il suo futuro. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Per me è stato un buon inizio. Sto avendo i miei minuti. A livello di squadra possiamo fare di più dobbiamo lavorare al massimo per raggiungere i nostri obiettivo". Il giovane terzino (classe 2008)del Milan Primavera Luca Nolli ha parlato a 'Milan TV' del suo primo impatto con il campionato Under 20 italiano dopo le prime quattro presenze nella categoria. Quali sono le differenze rispetto all'Under 17? "E' molto più fisico, inizi a diventare adulto in tutto. Curi i dettagli, fai cose che prima non facevi. Anche in partita sei più attento".

Nolli continua: "Questo perché rischi magari di prendere gol. Da bambino facevo l'esterno, poi quando quando abbiamo iniziato a giocare a 11 mi hanno spostato terzino". Il giocatore si racconta: "Le mie caratteristiche? Spingo, mi piace attaccare. La passione per il Milan fin dà piccolo me la trasmessa mio padre e mio nonno. I miei genitori fanno sacrifici, li ringrazio, ho un ottimo rapporto, anche con il resto della famiglia".

Nolli racconta la sua prima partita vista allo stadio: "Ero piccolino. E' stata un'emozione unica. San Siro, la prima volta ... Per me il Milan è una seconda casa. Sono cresciuto qui come giocatore e come uomo". Il terzino parla anche della sconfitta del Milan Under 17 nella finale Scudetto della scorsa stagione contro il Torino: "Amaro in bocca perché lo Scudetto era a un passo. Ora non dobbiamo fare gli stessi errori".

Sull'allenatore e i suoi obiettivi da giocatore: "Renna è un buon mister, mi sta aiutando. Vorrei essere completo, migliorare in difesa e restare così in attacco. Mi piacerebbe diventare importante per la mia squadra e vincere tanti trofei".

