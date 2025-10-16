"Per me è stato un buon inizio. Sto avendo i miei minuti. A livello di squadra possiamo fare di più dobbiamo lavorare al massimo per raggiungere i nostri obiettivo". Il giovane terzino (classe 2008)del Milan Primavera Luca Nolli ha parlato a 'Milan TV' del suo primo impatto con il campionato Under 20 italiano dopo le prime quattro presenze nella categoria. Quali sono le differenze rispetto all'Under 17? "E' molto più fisico, inizi a diventare adulto in tutto. Curi i dettagli, fai cose che prima non facevi. Anche in partita sei più attento".