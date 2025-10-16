Milan, Camarda: 'Ecco il più grosso sacrificio. Al primo posto la squadra'

Pianeta Milan
Camarda: “Bruciato tappe all’occhio di tutti. Stando con i più grandi devi abituarti a raggiungere …”

L'attaccante del Milan Francesco Camarda, in prestito proprio ai giallorossi, ha parlato a 'Cronache di Spogliatoio'. Ecco le sue parole molto interessanti
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Chi sta avendo dei giorni davvero fantastici è Francesco Camarda: tre gol nelle prime due partite con la maglia dell'Italia Under 21 dopo il primo gol in Serie A con la maglia del Lecce. L'attaccante del Milan, in prestito proprio ai giallorossi, ha parlato a 'Cronache di Spogliatoio', ecco le sue parole: "Ho bruciato parecchie tappe all'occhio di tutti, questo porta a vari cambiamenti a partire dall'alimentazione. Devi iniziare a seguirne una specifica non perché lo devi fare ma per te stesso. Sono molto indirizzato sulla mia strada, se devo incontrare un difensore che conosco o no lo studio abbastanza, magari da che parte preferisce anticipare".

Milan, Camarda e l'importanza della vita oltre il campo

Camarda ha di fatto giocato contro avversari più grandi in tutta la sua carriera: "Stando con i più grandi devi abituarti a raggiungere i loro ritmi, devi migliorare te stesso. L'alimentazione è il più grosso sacrificio, non mangiare il dolce mi dà fastidio ma sono cose che devi fare perché a livello personale ho obiettivi che voglio raggiungere. Mentalità, questo è il nostro lavoro e devi seguire vari punti".

L'attaccante del Milan continua a parlare dell'importanza della vita fuori dal campo per essere un giocatore: "Alimentazione, allenamento, extra campo, ci sono delle cose in cui deve essere perfetto. Nazionale? Devi giocare con orgoglio e passione, ti confronti con calciatori a livello internazionale, è sempre una bellissima esperienza. A differenza del club siamo tutti italiani, scherzare è più facile, il gruppo è bello e in campo si vede. Al primo posto la squadra, si attacca e difende insieme, non c'è più un ruolo fermo nel calcio di oggi".

