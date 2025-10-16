Milan, Camarda: 'Ecco il più grosso sacrificio. Al primo posto la squadra'

L'attaccante del Milan continua a parlare dell'importanza della vita fuori dal campo per essere un giocatore: "Alimentazione, allenamento, extra campo, ci sono delle cose in cui deve essere perfetto. Nazionale? Devi giocare con orgoglio e passione, ti confronti con calciatori a livello internazionale, è sempre una bellissima esperienza. A differenza del club siamo tutti italiani, scherzare è più facile, il gruppo è bello e in campo si vede. Al primo posto la squadra, si attacca e difende insieme, non c'è più un ruolo fermo nel calcio di oggi".
© RIPRODUZIONE RISERVATA