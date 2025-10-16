Per Soulé, poi, "Allegri però è anche quel tipo di allenatore che lascia piena libertà in fase offensiva, puoi fare ciò che ti riesce meglio, come del resto fanno i grandi allenatori come lui, Claudio Ranieri , Eusebio Di Francesco , Gian Piero Gasperini . Se fai bene la fase difensiva, il gol in qualche modo arriva, i grandi allenatori sono soprattutto quelli così".

Chiosa, sul rapporto tra Soulé e Allegri, con un aneddoto divertente. "Se è vero che Allegri mi ha fatto tagliare i capelli? Sì, ero appena tornato dall'Argentina e lì era inverno. Me li ero fatti un po' crescere e tinti di biondo. Il primo giorno non mi disse niente. Poi, il giorno dopo, si arrabbiò non ricordo per cosa, e all'improvviso mi disse che dovevo tagliarmi i capelli altrimenti potevo anche non presentarmi più. Io ero piccolino, figuratevi, concluso l'allenamento sono subito corso dal barbiere".