Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Roma, Soulé: “Ecco cosa mi ha insegnato Allegri”. Poi racconta un aneddoto divertente

INTERVISTE

Roma, Soulé: “Ecco cosa mi ha insegnato Allegri”. Poi racconta un aneddoto divertente

Roma, Soulé: 'Ecco cosa mi ha insegnato Allegri'. Poi racconta un aneddoto divertente
Matias Soulé, attaccante argentino classe 2003 della Roma, ha avuto Massimiliano Allegri, oggi allenatore del Milan, come tecnico nella Juventus nel momento in cui si affacciava in Prima Squadra dalla Next Gen. Ecco il suo ricordo del livornese
Daniele Triolo Redattore 

Matias Soulé, classe 2003, attaccante argentino della Roma, ha avuto come allenatore Massimiliano Allegri, attualmente tecnico del Milan, quando si affacciava in Prima Squadra alla Juventus dalla Next Gen. Il numero 18 giallorosso ne ha parlato in un'intervista rilasciata a 'Il Messaggero' oggi in edicola.

"Con Allegri non ho giocato tanto ma mi sono allenato e mi teneva sempre in considerazione. Lui ad esempio mi ha insegnato la compattezza, si dice così? Non voleva che entrassero i palloni: se provi ad uscire palla al piede e questa passa al di là della linea, è capace d'impazzire anche in allenamento", ha ricordato l'ex fantasista anche del Frosinone.

LEGGI ANCHE

Per Soulé, poi, "Allegri però è anche quel tipo di allenatore che lascia piena libertà in fase offensiva, puoi fare ciò che ti riesce meglio, come del resto fanno i grandi allenatori come lui, Claudio Ranieri, Eusebio Di Francesco, Gian Piero Gasperini. Se fai bene la fase difensiva, il gol in qualche modo arriva, i grandi allenatori sono soprattutto quelli così".

LEGGI ANCHE: Nuovo Stadio per Milan e Inter a San Siro, spalti come il Muro Giallo di Dortmund >>>

Chiosa, sul rapporto tra Soulé e Allegri, con un aneddoto divertente. "Se è vero che Allegri mi ha fatto tagliare i capelli? Sì, ero appena tornato dall'Argentina e lì era inverno. Me li ero fatti un po' crescere e tinti di biondo. Il primo giorno non mi disse niente. Poi, il giorno dopo, si arrabbiò non ricordo per cosa, e all'improvviso mi disse che dovevo tagliarmi i capelli altrimenti potevo anche non presentarmi più. Io ero piccolino, figuratevi, concluso l'allenamento sono subito corso dal barbiere".

Leggi anche
Fofana: “Pensiamo allo Scudetto, per il Milan è una cosa normale. Dovessimo vincerlo...
Galli difende Leao: “Le critiche sono un must, ma ha dimostrato di essere nel vivo del...

© RIPRODUZIONE RISERVATA