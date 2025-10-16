Pianeta Milan
Galli difende Leao: “Le critiche sono un must, ma ha dimostrato di essere nel vivo del gioco”

Filippo Galli AC Milan
Filippo Galli, ex storico calciatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Rossonera sul portoghese Rafael Leao
Filippo Galli, ex storico calciatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Rossonera sul portoghese Rafael Leao, finito al centro di numerose polemiche legate alla sua prestazione negativa contro la Juventus. L'ex rossonero, infatti, è tornato a parlare delle occasioni non sfruttate contro la squadra di Tudor. Ecco, di seguito, le sue parole:

Ex Millan, le parole di Galli su Leao

"Le critiche a Leao sono un must. Ha avuto sfortuna nel fallire due situazioni in cui avrebbe potuto segnare. Se si guarda il bicchiere mezzo pieno si può sostenere che si è trovato nel punto giusto al momento giusto, poi è mancata l’esecuzione. Ha comunque dimostrato di essere nel vivo del gioco e di comprenderlo. Io propendo per questa seconda ipotesi.

Da centravanti ci sono meno spazi, centralmente trova più traffico, dipende anche da come si sviluppa la partita. La palla di Modric è stata incredibile l’altra sera, poi lui ha schiacciato il pallone. Se troverà più spazi saprà sfruttare al meglio la sua tecnica in velocità, con difese più chiuse sarà più complicato, ma anche qui è una questione di capacità di adattamento e capiremo i suoi margini di miglioramento. Io dico due punti persi. Poi è chiaro che se metti insieme questo pareggio e la vittoria col Napoli, se ce l’avessero detto prima avremmo firmato. La partita contro gli azzurri era però in cassaforte e per come si è sviluppato il match contro la Juventus, la vittoria era sicuramente alla portata. Per ciò che si è visto, tra rigore sbagliato e occasioni sprecate, la partite si poteva vincere”.

