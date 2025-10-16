"Zlatan mi diceva: 'Se non hai voglia e determinazione, inutile continuare"

Giroud ha poi spiegato, a 'L'Équipe', la voglia di continuare a giocare, nonostante i 39 anni di età appena compiuti, grazie anche all'esempio di Zlatan Ibrahimović. "Ho un contratto con il club ed è un contratto di fiducia che dice: ‘Devo fare il mio lavoro perché non sono qui in vacanza’. È una questione di rispetto, anche per se stessi, e di non finire in modo deludente. Sento ancora di avere le capacità per dare un contributo. Ho questa voglia, questa determinazione. Ne ho parlato con Zlatan ai tempi del Milan. Mi diceva che se non hai questo, anche se il tuo corpo ti segue, non ha senso continuare. E io ho tutto questo. Inoltre, voglio trasmettere e restituire al calcio ciò che mi ha dato. È il mio ruolo, il mio dovere".