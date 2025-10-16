Pianeta Milan
Milan, senti Donnarumma: “Svolta con Allegri. Scudetto? Ho parlato con chi conosco e …”

Donnarumma: 'Mi piace il Milan dalle grandi ambizioni. Scudetto? Fanno bene a crederci'
L'estremo difensore della Nazionale Italiana, Gianluigi Donnarumma, portiere del Manchester City ed titolare nel Milan dal 2015 al 2021, ha parlato anche dei rossoneri di Massimiliano Allegri a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola
Gianluigi Donnarumma, portiere del Manchester City, titolare dei pali della porta del Milan per sei stagioni dal 2015 al 2021, estremo difensore e capitano della Nazionale Italiana, ha rilasciato un'intervista molto interessante a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Il portiere azzurro ha dichiarato come "questa Nazionale finirà dentro al prossimo Campionato del Mondo. Non ho dubbi", allontanando, così, lo spettro di un terzo fallimento consecutivo dell'Italia alle qualificazioni ai Mondiali, dopo gli appuntamenti saltati nel 2018 e nel 2022. Anche se, per la terza volta di fila, gli Azzurri dovranno passare per i playoff di marzo.

«Un tempo che ci permetterà di entrare ancora di più in sintonia con il nostro Commissario Tecnico, di metabolizzare le sue idee, di dare sostanza al suo calcio», ha spiegato Donnarumma che, comunque, con Gennaro Gattuso, C.T. dell'Italia, aveva già avuto modo di lavorare per circa due anni, dal 2017 al 2019, proprio con il Milan.

Donnarumma, quindi, ha parlato della Serie A, definendola come un campionato "divertente" e, in merito alla domanda su chi può arrivare fino in fondo al torneo, il classe 1999 ha dichiarato: "Ci sono quattro, cinque squadre che potranno dire lo loro fino alle ultime curve". La più accreditata? La risposta di 'Gigio' è di quelle ammantate da un pizzico di nostalgia.

Donnarumma: "Milan? Mi incuriosisce ciò che c'è alla base della svolta"

—  

"Mi piace il Milan, mi incuriosisce tutto quello che c’è alla base della svolta. Penso a Massimiliano Allegri, ma non solo. Un Milan dalle grandi ambizioni. Scudetto? Ho parlato con gente che conosco e che conosce bene l’ambiente rossonero: là dentro ci credono e fanno bene a farlo»".

Sulle altre squadre, questa la disamina del portiere italiano. "La forza dell’Inter, gruppo collaudato e che si nutre delle conoscenze recenti. La conferma di Antonio Conte a Napoli con l’energia e la bravura del tecnico campione d’Italia, la nuova Roma di Gian Piero Gasperini e i suoi margini di miglioramento e la Juventus da prendere in considerazione. C’è da divertirsi".

Donnarumma ha spiegato, poi, come si trova al Manchester City: "Mi sento come a casa anche se è passato poco tempo dal mio trasferimento lì. Mi hanno voluto con fermezza, mi hanno fatto sentire importante e, ora, mi considerano già uno di loro. Pep Guardiola? Quando lo ascolti resti incantato. Me lo immaginavo così, ma la realtà è ancora meglio di come la prevedevo. Spero di restare a Manchester il più a lungo possibile, di passare un’esperienza davvero unica".

La chiosa ancora sull'Italia e sul suo nuovo Commissario Tecnico: "Gattuso te lo senti addosso, è come se stesse dietro di te in ogni istante della partita. Il nostro C.T. ama il dialogo, parla tanto, ci spiega tutto: ci ha restituito in fretta una fortissima identità collettiva. La parola playoff non ci spaventa, non ci condizionerà. In questa nuova Italia il gruppo è sano, bello, unito: lo posso dire con certezza. Stiamo bene insieme, ci sentiamo in armonia tra di noi".

