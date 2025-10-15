Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Di Gennaro: “Il Milan ha giocatori forti. Modric sa giocare ovunque. La Fiorentina deve…”

INTERVISTE

Di Gennaro: “Il Milan ha giocatori forti. Modric sa giocare ovunque. La Fiorentina deve…”

Modric è instancabile: già numeri impressionanti con il Milan. Ecco l'analisi
Intervistato dai microfoni di Radio Firenzeviola, l'ex calciatore italiano Antonio Di Gennaro ha voluto parlare di Milan-Fiorentina
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Intervistato dai microfoni di Radio Firenzeviola, l'ex calciatore italiano Antonio Di Gennaro ha voluto spendere alcune parole sulla Fiorentina in vista del match di domenica sera contro il Milan di Massimiliano Allegri. Tra le sue dichiarazioni, Di Gennaro si è soffermato anche su Luka Modric, centrocampista rossonero arrivato in estate dal Real Madrid a parametro zero. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan-Fiorentina, parla Di Gennaro

—  

Sul Milan: "Il Milan ha dei giocatori forti, ha un centrocampo forte e si è consolidata. La Fiorentina con queste quattro partite ha un mese importante e può cambiare in positivo, non può essere a tre punti in sei partite per quello che ha costruito e per la rosa che ha, quindi ci deve essere un cambio di rotta. Ovviamente in questi momenti c'è il campo, c'è l'organizzazione tecnica e c'è l'aspetto mentale che può portare a conseguenze negative".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Tegola Pulisic: rischia uno stop di un mese! Come potrebbe giocare il Milan?

Su Luka Modric: "Modric è in una condizione psicofisica e di leadership mostruosa, è talmente intelligente che sa giocare ovunque, sa dove inserirsi ed è bravo anche nelle palle inattive e lì è stato bravo Allegri perché l'ha messo davanti alla difesa. Pulisic è più determinate rispetto a Leao poi manca anche Saelemaekers che spinge molto sulla fascia e in difesa hanno migliorato. Ci vuole una Fiorentina che giochi novanta minuti con carattere perché il Milan sa quando non attaccare e pressare ma poi ha degli estratti in cui può far male".

Leggi anche
Di Marzio: “Odogu fu una operazione a sorpresa. Mi dissero che era un buon giocatore”
Inter, parla Marotta: “Nuovo stadio con il Milan? Passaggio epocale per il nostro...

© RIPRODUZIONE RISERVATA