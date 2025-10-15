Il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio è stato intervistato dai microfoni di MilanVibes. Tra le sue dichiarazioni, spiccano quelle rilasciate nei confronti di David Odogu , centrale del Milan . Il giovane difensore, classe 2006, è arrivato a Milano quest'estate dal Wolfsburg, club della Bundesliga. Di marzio ha rivelato alcuni retroscena legati al giovane. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Odogu è tutto da valutare, magari darà delle buone risposte lui. Non sempre il nome del giocatore esperto alla fine rende di più rispetto a un giocatore che ha sorpreso anche me, perché fu una operazione a sorpresa che se non sbaglio anticipammo noi, se non sbaglio l’ultimo giorno di mercato il nome di Odogu lo tirammo fuori noi. Su di lui tutti gli addetti ai lavori mi dissero che era un ottimo giocatore, c’era anche la Fiorentina sotto che lo stava trattando e quindi ci sta che magari si riveli lui, alla lunga, lavorandoci, un giocatore interessante, utile, da poter lanciare. Però magari il ruolo dove uno può pensare di intervenire può essere quello difensivo".