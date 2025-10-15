Intervenuto ai microfoni di 'Maracanà', trasmissione in onda sulle frequenze di TMW Radio, il noto giornalista sportivo Enzo Bucchioni ha rilasciato delle dichiarazioni. Il giornalista ha espresso il suo pensiero su due giovani italiani: Francesco Camarda , in prestito al Lecce ma di proprietà del Milan , e Pio Esposito , calciatore dell'Inter. Dopo le parole sui due giovani, Bucchioni si è spostato sulla Nazionale di Gennaro Gattuso, ex giocatore e allenatore del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:

Chi sceglie tra Camarda e Pio Esposito: "Camarda è un bambino, anche nell'U21. Fa qualcosa di straordinario. E' stato sempre più grande della sua età. In quella fascia di età due anni sono tanti. Pio Esposito è più avanti, si sta ritagliando grandi spazi ma anche l'altro me lo aspetto a grandi livelli. E in prospettiva può diventare molto forte".