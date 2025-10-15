Sul Milan di Allegri in vista della partita contro la Fiorentina: "Con Allegri ha trovato la formula giusta e sta andando bene. A Torino contro la Juventus ha giocato bene e ha sbagliato il rigore, sennò vinceva la partita. Ha qualità soprattutto in mezzo al campo. Certo, con l'acquisto di Modric, che è ancora un vero talento, ha fatto un salto in avanti: il croato gioca bene e fa giocare bene anche tutti gli altri".
LEGGI ANCHE: Milan, che batosta: infortunio per Pulisic, out contro la Fiorentina? In difesa spunta lui!
Su Maignan e De Gea, Albertosi è sicuro: "Sempre Maignan, perché secondo me è più bravo. E lo è sotto il profilo della continuità, del rendimento e anche nel gioco coi piedi. In tutto, insomma. Anche per l'età, che non è un fattore di secondo piano".
© RIPRODUZIONE RISERVATA