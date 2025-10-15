Sul Milan di Allegri in vista della partita contro la Fiorentina: "Con Allegri ha trovato la formula giusta e sta andando bene. A Torino contro la Juventus ha giocato bene e ha sbagliato il rigore, sennò vinceva la partita. Ha qualità soprattutto in mezzo al campo. Certo, con l'acquisto di Modric, che è ancora un vero talento, ha fatto un salto in avanti: il croato gioca bene e fa giocare bene anche tutti gli altri".