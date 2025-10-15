Pianeta Milan
Albertosi: “La fiorentina è un poi malandata. Il Milan sta andando bene. Su Maignan dico..”

L'ex portiere della Fiorentina, Enrico Albertosi, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenze Viola per parlare di Milan-Fiorentina
L'ex portiere della Fiorentina, Enrico Albertosi, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenze Viola per parlare del momento che sta passando la squadra di Stefano Pioli, ex allenatore rossonero. La Fiorentina, infatti, domenica sera affronterà proprio il Milan a San Siro. Tra le sue parole, spiccano anche quelle rilasciate sulla formazione di Allegri e il confronto su Maignan e De Gea. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan-Fiorentina, le parole di Albertosi

"Purtroppo la Fiorentina in questo momento è un po' malandata, diciamo. La squadra è in zona retrocessione e se va avanti così, retrocede. Il problema è che la Fiorentina non riesce a ingranare, neanche quando va in vantaggio: dopo ha sempre dei problemi a portare a casa il risultato. Ha problemi difensivi evidenti".

Sul Milan di Allegri in vista della partita contro la Fiorentina:  "Con Allegri ha trovato la formula giusta e sta andando bene. A Torino contro la Juventus ha giocato bene e ha sbagliato il rigore, sennò vinceva la partita. Ha qualità soprattutto in mezzo al campo. Certo, con l'acquisto di Modric, che è ancora un vero talento, ha fatto un salto in avanti: il croato gioca bene e fa giocare bene anche tutti gli altri".

Su Maignan e De Gea, Albertosi è sicuro: "Sempre Maignan, perché secondo me è più bravo. E lo è sotto il profilo della continuità, del rendimento e anche nel gioco coi piedi. In tutto, insomma. Anche per l'età, che non è un fattore di secondo piano".

