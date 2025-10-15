Calciomercato Milan, Maignan addio quasi certo? Ecco le ultime novità

Calciomercato Milan, Mike Maignan potrebbe essere alla sua ultima stagione con la maglia rossonera. Ecco le ultime notizie da 'Tuttosport'
Come ricorda 'Tuttosport', Mike Maignan è arrivato al Milan il 27 maggio 2021 ed è stato decisivo per vincere scudetto '21-22, il 19° rossonero. Il suo contratto attuale con il Milan è in scadenza al 30 giugno 2026 e il futuro del giocatore sarebbe in bilico. Maignan è titolare indiscusso della squadra, di cui è anche capitano. Nonostante ciò, a causa di un inverno complicato, scrive 'Tuttosport', il suo rinnovo sarebbe sfumato e congelato.
Maignan un addio certo al Milan?
Come scrive il quotidiano, fosse stato per Maignan, e se il Chelsea avesse fatto un'offerta più altra in estate al Milan, il portiere rossonero sarebbe stato ceduto già in estate. Poi Massimiliano Allegri si sarebbe messo di traverso decidendo di tenerlo. La voglia dell'allenatore del Milan e il lavoro diplomatico del direttore sportivo Igli Tare potrebbe non portare comunque a dei risultati positivi.