Calciomercato Milan, Maignan addio quasi certo? Ecco le ultime novità

Come ricorda 'Tuttosport', Mike Maignan è arrivato al Milan il 27 maggio 2021 ed è stato decisivo per vincere scudetto '21-22, il 19° rossonero. Il suo contratto attuale con il Milan è in scadenza al 30 giugno 2026 e il futuro del giocatore sarebbe in bilico. Maignan è titolare indiscusso della squadra, di cui è anche capitano. Nonostante ciò, a causa di un inverno complicato, scrive 'Tuttosport', il suo rinnovo sarebbe sfumato e congelato.