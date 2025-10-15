Abbiamo già annunciato che la progettazione del nuovo stadio sarà affidata a due architetti di fama internazionale: Norman Foster e David Manica. Si tratta di una prima scelta che rappresenta una garanzia di per sé. Questo progetto rappresenta una svolta storica, non solo in termini di sostenibilità e crescita dei ricavi, ma anche per l’esperienza che offriremo ai nostri tifosi e alla cittadinanza milanese. Siamo determinati a realizzare un impianto moderno, innovativo e all’avanguardia, che sia un modello per il calcio europeo e motore di sviluppo continuo per la nostra comunità.