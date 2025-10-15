Pianeta Milan
Inter, parla Marotta: "Nuovo stadio con il Milan? Passaggio epocale per il nostro futuro"

INTERVISTE

Inter, parla Marotta: “Nuovo stadio con il Milan? Passaggio epocale per il nostro futuro”

San Siro, Marotta: 'Ritengo che il calcio a Milano sia un po' messo da parte'
Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha rilasciato delle dichiarazioni sull'acquisto insieme al Milan dell'impianto di San Siro
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club nerazzurro sull'acquisto insieme al Milan dell'impianto di San Siro e le sue aree circostanti. Ora, in attesa del rogito, i due club devono procedere con la presentazione del progetto di Foster e Manica. Ecco, di seguito, le sue parole:

Nuovo stadio, le parole di Marotta

—  

“Il nuovo stadio segnerà un passaggio epocale per il futuro dei Club e della città di Milano. Nelle scorse settimane il Consiglio Comunale di Milano ha deliberato di consentire a Inter e Milan l’acquisto dello stadio di San Siro e delle aree circostanti. Si tratta di una decisione che apre opportunità straordinarie per i Club, per la città e per il movimento calcistico italiano nella sua interezza

Abbiamo già annunciato che la progettazione del nuovo stadio sarà affidata a due architetti di fama internazionale: Norman Foster e David Manica. Si tratta di una prima scelta che rappresenta una garanzia di per sé. Questo progetto rappresenta una svolta storica, non solo in termini di sostenibilità e crescita dei ricavi, ma anche per l’esperienza che offriremo ai nostri tifosi e alla cittadinanza milanese. Siamo determinati a realizzare un impianto moderno, innovativo e all’avanguardia, che sia un modello per il calcio europeo e motore di sviluppo continuo per la nostra comunità.

Gli investimenti previsti sull’area di San Siro sono rilevanti e consentiranno la creazione di uno stadio che sarà patrimonio per tutta la cittadinanza milanese e per tutto il movimento calcistico italiano, che deve ospitare Euro 2032. Un appuntamento che Milano non può mancare”. 

