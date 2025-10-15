Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Luiso: “Camarda è giovane. Nazionale? Non possiamo non andare ai Mondiali…”

INTERVISTE

Luiso: “Camarda è giovane. Nazionale? Non possiamo non andare ai Mondiali…”

Gattuso: 'Percorso lungo, ma dobbiamo ritornare quelli di prima'
L'ex calciatore italiano della Sampdoria, Pasquale Luiso, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio parlando di Camarda e della Nazionale
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

L'ex calciatore italiano della Sampdoria, Pasquale Luiso, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante il solito appuntamento con 'Maracanà'. Nel pomeriggio, Luiso ha voluto spendere alcune parole su Francesco Camarda, ora in prestito al Lecce dal Milan, e Pio Esposito, giovane dell'Inter. Non solo i giovani prospetti, Luiso ha voluto parlare anche della Nazionale di Gennaro Gattuso, ex calciatore e senatore del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:

Da Camarda alla Nazionale: le parole di Luiso

—  

Chi sceglie tra Camarda e Pio Esposito: "Oggi Pio Esposito piace, fare tanti gol in Serie B non è da tutti. E' da tenere sott'occhio. E un giocatore che non esiste più in Serie A, ha una bella fisicità. Camarda è giovane, ma quanti come a lui giocano in altri campionati? Pio Esposito deve giocare con l'Inter, anche titolare"

LEGGI ANCHE

Se ha fiducia in questa Nazionale: "Sì, non possiamo non andare ai Mondiali. Il calcio è strano, ma siamo superiori alle Nazionali che potremo incontrare. Se usciamo contro Galles, Romania...".

LEGGI ANCHE: Tegola Pulisic: rischia uno stop di un mese! Come potrebbe giocare il Milan?

Se mancano i marcatori di una volta: "Oggi è inutile dire, mancano i marcatori. mancano i Nesta, Cannavaro, Chiellini. E' mancato il ricambio lì dietro".

Leggi anche
Di Gennaro: “Il Milan ha giocatori forti. Modric sa giocare ovunque. La Fiorentina...
Di Marzio: “Odogu fu una operazione a sorpresa. Mi dissero che era un buon giocatore”

© RIPRODUZIONE RISERVATA