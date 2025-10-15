L'ex calciatore italiano della Sampdoria, Pasquale Luiso, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio parlando di Camarda e della Nazionale

L'ex calciatore italiano della Sampdoria , Pasquale Luiso , è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante il solito appuntamento con 'Maracanà'. Nel pomeriggio, Luiso ha voluto spendere alcune parole su Francesco Camarda , ora in prestito al Lecce dal Milan , e Pio Esposito , giovane dell 'Inter . Non solo i giovani prospetti, Luiso ha voluto parlare anche della Nazionale di Gennaro Gattuso , ex calciatore e senatore del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:

Da Camarda alla Nazionale: le parole di Luiso

Chi sceglie tra Camarda e Pio Esposito: "Oggi Pio Esposito piace, fare tanti gol in Serie B non è da tutti. E' da tenere sott'occhio. E un giocatore che non esiste più in Serie A, ha una bella fisicità. Camarda è giovane, ma quanti come a lui giocano in altri campionati? Pio Esposito deve giocare con l'Inter, anche titolare"