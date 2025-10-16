Fofana ha poi proseguito così: "Non voglio dire che se non vinciamo lo Scudetto la stagione è sbagliata, ma se dovessimo vincerlo sarebbe una grande gioia dopo l'anno scorso". Chiosa dedicata ad Allegri, allenatore che è riuscito a cambiare i rossoneri nel giro di un paio di mesi.

"Allegri non ha bisogno di trasmetterci la voglia di vincere lo Scudetto, giochiamo al Milan, è normale pensare allo Scudetto. Ci sono tante cose da fare prima arrivare a questo obiettivo", ha spiegato Fofana.

Sulle differenze con lo scorso anno: "Sicuramente abbiamo più tempo per preparare le partite: ne giochiamo una a settimana, dobbiamo essere concentrati sul Milan al 100%, metterci tutte le forze, partita dopo partita. Il mister ha cambiato le cose, così come i nuovi giocatori. E la curva è tornata allo stadio. Cosa ha cambiato Allegri? La mentalità della squadra. Dopo l’anno scorso eravamo un po’ giù di morale: volevamo fare più di quello che abbiamo fatto. Il mister è arrivato con voglia di fare bene, ha dato più fiducia alla squadra, e ci ha da subito fatto capire che i conti li vedremo alla fine".

Sulla nuova squadra: "Cosa ha di speciale il Milan con il suo nuovo allenatore? È difficile da dire, perché in realtà non sento qualcosa di diverso rispetto all’anno scorso. Mi sembra che quello che avevamo nella scorsa stagione ora è di più. Per esempio: l’anno scorso eravamo felici, ora siamo più felici. Abbiamo più voglia di fare le cose bene".