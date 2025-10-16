Pianeta Milan
Braida: “Il Milan di Allegri ha finalmente un’identità. Mi è piaciuto molto”

Ariedo Braida, ex dirigente sportivo del Milan di Berlusconi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di StileTV sulla lotta scudetto
Ariedo Braida, storico ex dirigente sportivo del Milan di Berlusconi e Galliani, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di StileTV sulla lotta scudetto. Il DS, ovviamente, ha speso delle parole anche per il Milan di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

“Quando c’è fiducia e c’è stima, si ottengono le cose migliori, i migliori risultati e questo è il calcio. E mi piace sottolinearlo perchè non sempre c’è stima quando si lavora insieme. Ci vuole talento e pazienza, poi a sbagliare si sbaglia perchè nessuno è perfetto e siamo dei comuni mortali, ma se c’è una buona percentuale di successo vuol dire che si lavora bene. Quando ottieni risultati vuol dire che le cose funzionano e quando c’è una storia di successi alle spalle, vuol dire che qualcosa di buono si è fatto. 

Conte è bravo, nel calcio le chiacchiere contano poco, restano i fatti e un allenatore viene giudicato per i fatti. Ho visto un pò il Napoli e un pò il Milan, devo dire che la squadra rossonera finalmente ha un’identità. Il Milan mi è piaciuto, meritava di vincere, non ha vinto, pazienza, vincerà le prossime.  Per Gasperini parla la sua storia, poi un conto è allenare la Juve, il Milan o l’Inter che sono squadre quasi sempre protagoniste e un altro è allenare, con tutto il rispetto, l’Atalanta. La squadra bergamasca però, l’ha posizionata verso l’alto e questo vuol dire che è bravo. 

De Bruyne è un campione, Hojlund lo diventerà, ma sta facendo vedere cose buone. Il Napoli con De Laurentiis sta crescendo continuamente, vuol dire che sa lavorare molto bene e anche i giocatori che stanno arrivando sono tutti di un certo livello.  Le squadre che lotteranno per lo scudetto sono Napoli, Inter, Milan, Roma, poi chi vincerà dipenderà da tanti fattori, ogni partita ha una storia a se. C’è da attendere almeno in girone di andata”

