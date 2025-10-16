Milan, Ravezzani: 'Leao? Si spera faccia la differenza. Il vero tema ...'

Pianeta Milan
Il giornalista Fabio Ravezzani ha parlato del Milan, di Leao e non solo nel suo intervento a Maracanà di TMW Radio. Ecco le sue parole anche su Modric, Rabiot e Scudetto
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan ha iniziato davvero molto bene questa stagione tanto che per molti è una sorpresa di queste prime giornate della Serie A dopo l'ottavo posto della scorsa stagione. La mano di Massimiliano Allegri si è vista fin dà subito. Questa squadra può giocarsi davvero lo Scudetto? "Sicuramente il Milan è più forte di come lo avevamo immaginato a luglio, perché Modric sta giocando da Modric e Rabiot era un colpo che nessuno si aspettava". Il giornalista Fabio Ravezzani risponde così alla domanda nel suo intervento a Maracanà di TMW Radio.

Ravezzani sul Milan, Leao e non solo

Il direttore di 'TeleLombardia' continua la sua analisi sul Milan. "Quando hai un centrocampo con due fuoriclasse giochi meglio e hai un contributo importante anche in fase difensiva. Il tema vero del Milan a questo punto è più l'attacco".

Leao e non solo: "Poi dovranno sperare che le principali avversarie possano patire il doppio impegno e e che qualcuno faccia veramente la differenza, come si spera Leao; altrimenti penso che la squadra sia pensata per arrivare in alto ma non per lottare per lo scudetto". Vedremo se davvero il Milan troverà il giusto equilibrio e la giusta chiave per giocarsi lo Scudetto in questa stagione.

