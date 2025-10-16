Milan, Ravezzani: 'Leao? Si spera faccia la differenza. Il vero tema ...'

LEGGI ANCHE: Camarda: "Bruciato tappe all'occhio di tutti. Stando con i più grandi devi abituarti a raggiungere ...">>>
Leao e non solo: "Poi dovranno sperare che le principali avversarie possano patire il doppio impegno e e che qualcuno faccia veramente la differenza, come si spera Leao; altrimenti penso che la squadra sia pensata per arrivare in alto ma non per lottare per lo scudetto". Vedremo se davvero il Milan troverà il giusto equilibrio e la giusta chiave per giocarsi lo Scudetto in questa stagione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA