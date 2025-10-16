Carlo Pellegatti, giornalista, parla ancora di una possibile e futura cessione del Milan da parte di Gerry Cardinale. Chiave lo stadio? La ricostruzione da 'YouTube'

Il giornalista Carlo Pellegatti parla dell'acquisto dello stadio San Siro da parte di Milan e Inter che dovrà essere completato entro il 10 novembre, data del rogito: "Se entro il 10 parte il rogito, cosa comporta avere San Siro sul piano dell'eventuale cessione? Elliott, con o senza stadio, interessa e cambia zero". Il focus del tifoso del rossonero, nel suo ultimo video su 'YouTube' è il possibile futuro del club: "Il debito di Cardinale, circa 500 milioni, resta, Cardinale glieli deve dare, stadio o non stadio. Elliott il Milan l'ha già venduto con il vendor loan".