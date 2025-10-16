PIANETAMILAN news milan interviste Pellegatti: “Stadio importante o per una cessione o per nuovi investitori. Il fulcro del Milan …”

Pellegatti: “Stadio importante o per una cessione o per nuovi investitori. Il fulcro del Milan …”

Carlo Pellegatti, giornalista, parla ancora di una possibile e futura cessione del Milan da parte di Gerry Cardinale. Chiave lo stadio? La ricostruzione da 'YouTube'
Il giornalista Carlo Pellegatti parla dell'acquisto dello stadio San Siro da parte di Milan e Inter che dovrà essere completato entro il 10 novembre, data del rogito: "Se entro il 10 parte il rogito, cosa comporta avere San Siro sul piano dell'eventuale cessione? Elliott, con o senza stadio, interessa e cambia zero". Il focus del tifoso del rossonero, nel suo ultimo video su 'YouTube' è il possibile futuro del club: "Il debito di Cardinale, circa 500 milioni, resta, Cardinale glieli deve dare, stadio o non stadio. Elliott il Milan l'ha già venduto con il vendor loan".

Cardinale può cedere davvero? Ecco il pensiero di Pellegatti: "Il discorso stadio riguarda più Cardinale. Quando Cardinale troverà i soldi per liquidare Elliott, ecco che Cardinale o vende e con lo stadio potrebbe prendere 1,5 miliardi di euro, oppure il famoso inserimento di altri soci magari di maggioranza come gli Steinbrenner. Anche loro avrebbero più spinta ad investire con il nuovo stadio. Cardinale potrebbe trovare soci o vendere per poi liquidare Elliott".

Pellegatti conclude: "Stadio importante o per una cessione o per l'entrata di nuovi investitori per aiutare Cardinale. Potrebbe comunque restare come proprietario che curi l'aspetto Milan. Questo è il disegno che prefiguro per i prossimi anni. Il problema resta il debito che Cardinale deve liquidare ad Elliott. Questo è il vero fulcro del futuro del Milan". Secondo la nostra redazione, al momento non ci sono voci o segnali di una possibile cessione da parte di Cardinale, anche solo in parte.

