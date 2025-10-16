Ex Milan, Giroud: 'Quando Ibrahimovic entrava in spogliatoio ...'

Pianeta Milan
Giroud racconta: “Io e Ibrahimovic non abbiamo affatto la stessa personalità”

Olivier Giroud, ex attaccante del Milan oggi al Lille, ha parlato a 'L'Équipe' anche di alcuni retroscena su Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole
Ancora parole al miele per il 'suo' Milan. Olivier Giroud, attaccante francese classe 1986 che ha indossato la maglia rossonera dal 2021 al 2024, ha rilasciato un'intervista a 'L'Équipe'. L'attuale punta del Lille ha parlato ancora una volta del Diavolo e in particolare dell'esempio Ibrahimovic per giocare al massimo anche a età 'avanzata' per il calcio.

Ex Milan, Giroud e il racconto su Ibrahimovic

"Ne ho parlato con Zlatan ai tempi del Milan. Mi diceva che se non hai questo, anche se il tuo corpo ti segue, non ha senso continuare. E io ho tutto questo. Inoltre, voglio trasmettere e restituire al calcio ciò che mi ha dato. È il mio ruolo, il mio dovere".

Giroud ha poi concluso: "Com'è essere con un CV del genere nello spogliatoio del Lille? Sono una persona come tutte le altre. Non ho l’ego di certi giocatori. Prendiamo l’esempio di Zlatan: non abbiamo affatto la stessa personalità. Quando lui entrava nello spogliatoio o in campo, gli altri dovevano essere all’altezza e fare il passaggio giusto. Altrimenti …. Io ho messo tutti a proprio agio fin dall’inizio".

