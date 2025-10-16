Ex Milan, Giroud: 'Quando Ibrahimovic entrava in spogliatoio ...'

LEGGI ANCHE: Ricci pochi minuti in campo con il Milan: non è tutto da buttare. Le statistiche parlano chiaro>>>
Giroud ha poi concluso: "Com'è essere con un CV del genere nello spogliatoio del Lille? Sono una persona come tutte le altre. Non ho l’ego di certi giocatori. Prendiamo l’esempio di Zlatan: non abbiamo affatto la stessa personalità. Quando lui entrava nello spogliatoio o in campo, gli altri dovevano essere all’altezza e fare il passaggio giusto. Altrimenti …. Io ho messo tutti a proprio agio fin dall’inizio".
© RIPRODUZIONE RISERVATA