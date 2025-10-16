Ex Milan, Giroud: 'Quando Ibrahimovic entrava in spogliatoio ...'

Ancora parole al miele per il 'suo' Milan . Olivier Giroud, attaccante francese classe 1986 che ha indossato la maglia rossonera dal 2021 al 2024, ha rilasciato un'intervista a 'L'Équipe'. L'attuale punta del Lille ha parlato ancora una volta del Diavolo e in particolare dell'esempio Ibrahimovic per giocare al massimo anche a età 'avanzata' per il calcio.

Ex Milan, Giroud e il racconto su Ibrahimovic

"Ne ho parlato con Zlatan ai tempi del Milan. Mi diceva che se non hai questo, anche se il tuo corpo ti segue, non ha senso continuare. E io ho tutto questo. Inoltre, voglio trasmettere e restituire al calcio ciò che mi ha dato. È il mio ruolo, il mio dovere".