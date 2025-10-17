«Nel 2017 fu davvero ad un passo dal Milan - ha evidenziato Bozzo -. La proprietà cinese lo voleva, furono molto vicini al tesseramento. Lui voleva tornare in Italia, ma i ritardi sul closing dei rossoneri complicarono tutto». Morata, poi, in estate è tornato in rossonero, una volta risolto il suo prestito ai turchi del Galatasaray , ma non vi è rimasto, nonostante il Milan ora sia allenato da Massimiliano Allegri , che con lui ebbe un ottimo rapporto nella Juve.

«Se Allegri fosse arrivato al Milan l'anno scorso, Morata sarebbe ancora rossonero? A sensazione, per il rapporto che hanno avuto a Torino, penso di sì. Ma è difficile dirlo con certezza - ha chiosato Bozzo -. Allegri fa giocare bene gli attaccanti, li valorizza come pochi in Europa. Morata era perfetto per le esigenze di Max: si sacrificava in tutto e per tutto nella sua Juve».