Bozzo: “Se Allegri fosse arrivato al Milan l’anno scorso, Morata sarebbe ancora lì”

Giuseppe Bozzo, agente che portò Álvaro Morata in Italia, parla del rapporto dello spagnolo con Massimiliano Allegri, tecnico del Milan
Daniele Triolo Redattore 

Giuseppe Bozzo, procuratore sportivo che, nel 2014, con il collega iberico Juanma López, contribuì a portare in Italia, per la prima volta, Álvaro Morata, trasferendolo dal Real Madrid alla Juventus, ha parlato - in un'intervista in esclusiva concessa a 'Tuttosport' oggi in edicola - proprio dell'attaccante spagnolo classe 1992, oggi in forza al Como di Cesc Fàbregas.

Milan, la rivelazione di Bozzo: "Morata ad un passo nel 2017"

Morata, che ha segnato 6 gol e fornito 2 assist in 25 presenze nella sua breve esperienza al Milan nella passata stagione, avrebbe potuto vestire la maglia rossonera, ha ricordato Bozzo, già con vari anni di anticipo. Quando? All'epoca in cui al Milan comandavano i dirigenti Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli.

«Nel 2017 fu davvero ad un passo dal Milan - ha evidenziato Bozzo -. La proprietà cinese lo voleva, furono molto vicini al tesseramento. Lui voleva tornare in Italia, ma i ritardi sul closing dei rossoneri complicarono tutto». Morata, poi, in estate è tornato in rossonero, una volta risolto il suo prestito ai turchi del Galatasaray, ma non vi è rimasto, nonostante il Milan ora sia allenato da Massimiliano Allegri, che con lui ebbe un ottimo rapporto nella Juve.

«Se Allegri fosse arrivato al Milan l'anno scorso, Morata sarebbe ancora rossonero? A sensazione, per il rapporto che hanno avuto a Torino, penso di sì. Ma è difficile dirlo con certezza - ha chiosato Bozzo -. Allegri fa giocare bene gli attaccanti, li valorizza come pochi in Europa. Morata era perfetto per le esigenze di Max: si sacrificava in tutto e per tutto nella sua Juve».

