Domenica a San Siro in Milan-Fiorentina si affronteranno anche due grandi portieri, Mike Maignan e David De Gea, di cui Enrico Albertosi ha parlato in modo molto positivo. Anche se, alla fine, ha detto di non avere dubbi su chi scegliere tra i due come più forte. Maignan, tra l'altro, ricordiamo che è al centro di molte voci di mercato, visto che ha il contratto in scadenza a fine stagione. Al momento il francese classe 1997 non è vicino al rinnovo.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Milan-Fiorentina, Albertosi: “Maignan e De Gea, non ho dubbi sulla scelta”
MILAN-FIORENTINA
Milan-Fiorentina, Albertosi: “Maignan e De Gea, non ho dubbi sulla scelta”
Albertosi, storico portiere del Milan, ha detto la sua sul paragone tra Maignan e l'estremo difensore della Viola: ecco le sue parole
LEGGI ANCHE: Milan, ecco come sta Saelemaekers | PM News >>>
Chiamato in causa da Radio FirenzeViola, il numero uno rossonero degli anni '70 si è espresso così sui due portieri: "Tra i due prendo sempre Maignan, che secondo me è più bravo. Lo è sotto il profilo della continuità, del rendimento e anche per il gioco con i piedi. Insomma, in tutto. Anche per l'età, che non è certo di secondo piano". Insomma, il passato del Milan tra i pali, Albertosi, sceglie Maignan, il presente rossonero in porta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA