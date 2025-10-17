Milan-Fiorentina, Albertosi: “Maignan e De Gea, non ho dubbi sulla scelta”

Albertosi, storico portiere del Milan, ha detto la sua sul paragone tra Maignan e l'estremo difensore della Viola: ecco le sue parole

Domenica a San Siro in Milan-Fiorentina si affronteranno anche due grandi portieri, Mike Maignan e David De Gea, di cui Enrico Albertosi ha parlato in modo molto positivo. Anche se, alla fine, ha detto di non avere dubbi su chi scegliere tra i due come più forte. Maignan, tra l'altro, ricordiamo che è al centro di molte voci di mercato, visto che ha il contratto in scadenza a fine stagione. Al momento il francese classe 1997 non è vicino al rinnovo.