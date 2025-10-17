Milan-Fiorentina, Pancaro: “Rossoneri sulle ali dell’entusiasmo”

Pancaro, che ha giocato con entrambe le squadre di Milan-Fiorentina, ha parlato della partita di domenica e ha detto la sua su Kean: eccola

Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 17 ottobre 2025 (modifica il 17 ottobre 2025 | 22:26)

Ha lasciato sicuramente il segno in rossonero Giuseppe Pancaro, vincendo uno Scudetto e due Supercoppe, ma poi ha giocato anche in viola e quindi osserverà con attenzione Milan-Fiorentina di domenica. Ai microfoni di TMW Radio ha parlato della partita, dal momento di crisi della Fiorentina a quello di entusiasmo dei rossoneri. Tuttavia, per Massimiliano Allegri ci sono assenze pesanti. Ecco le parole del terzino.