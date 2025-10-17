Milan-Fiorentina, Pancaro: “Rossoneri sulle ali dell’entusiasmo”

Pancaro, che ha giocato con entrambe le squadre di Milan-Fiorentina, ha parlato della partita di domenica e ha detto la sua su Kean: eccola
Ha lasciato sicuramente il segno in rossonero Giuseppe Pancaro, vincendo uno Scudetto e due Supercoppe, ma poi ha giocato anche in viola e quindi osserverà con attenzione Milan-Fiorentina di domenica. Ai microfoni di TMW Radio ha parlato della partita, dal momento di crisi della Fiorentina a quello di entusiasmo dei rossoneri. Tuttavia, per Massimiliano Allegri ci sono assenze pesanti. Ecco le parole del terzino.
Sul Milan che sta bene: "Sicuramente il Milan è un cliente scomodo. È in salute, va sulle ali dell'entusiasmo. Sono stati fatti acquisti importanti. È migliorato anche il modo di fare calcio, ora gioca da squadra. Sono una squadra molto pratica, tutti si impegnano. C'è spirito di gruppo e unità d'intenti. Si può solo migliorare".