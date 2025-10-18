Il Milan di Massimiliano Allegri ospiterà, domani, domenica 19 ottobre, alle ore 20:45 a 'San Siro' la Fiorentina di Stefano Pioli, tecnico dell'ultimo Scudetto rossonero (2022). Ci sarà, però, poco spazio per l'amarcord, se non, probabilmente, in avvio di gara. Il match tra rossoneri e viola, infatti, sarà di vitale importanza per capire quali potranno essere le ambizioni del Diavolo in questo campionato di Serie A.
La conferenza stampa di Allegri pre Milan-Fiorentina in diretta | LIVE News
Milan-Fiorentina, una partita da non sbagliare. Ma quanti infortuni—
Anche perché il Milan arriva all'appuntamento contro i gigliati, ancora a secco di vittorie nel torneo (3 pareggi e 3 sconfitte nelle prime 6 partite disputate) con una buona posizione in classifica (terzo, a quota 13 punti, dietro la coppia di testa formata da Napoli e Roma, con 15), ma falcidiato dagli infortuni. Saranno sicuramente assenti, infatti, Adrien Rabiot e Christian Pulisic e ci sono dubbi anche sulla partecipazione al match di Pervis Estupiñán e Christopher Nkunku.
Milan-Fiorentina, il LIVE della conferenza di Allegri alla vigilia—
Ne parlerà, in maniera più approfondita, tra poco mister Allegri in conferenza. L'appuntamento è previsto per le ore 12:00, nella sala stampa del centro sportivo rossonero di Milanello. Restate con noi per il LIVE testuale dell'evento, per non perdervi neanche una dichiarazione in diretta dell'allenatore livornese in vista della sfida di domani.
