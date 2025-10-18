La conferenza stampa di Allegri pre Milan-Fiorentina in diretta | LIVE News

Il Milan di Massimiliano Allegri ospiterà, domani, domenica 19 ottobre , alle ore 20:45 a 'San Siro' la Fiorentina di Stefano Pioli , tecnico dell'ultimo Scudetto rossonero ( 2022 ). Ci sarà, però, poco spazio per l' amarcord , se non, probabilmente, in avvio di gara. Il match tra rossoneri e viola, infatti, sarà di vitale importanza per capire quali potranno essere le ambizioni del Diavolo in questo campionato di Serie A .

Milan-Fiorentina, una partita da non sbagliare. Ma quanti infortuni

Anche perché il Milan arriva all'appuntamento contro i gigliati, ancora a secco di vittorie nel torneo (3 pareggi e 3 sconfitte nelle prime 6 partite disputate) con una buona posizione in classifica (terzo, a quota 13 punti, dietro la coppia di testa formata da Napoli e Roma, con 15), ma falcidiato dagli infortuni. Saranno sicuramente assenti, infatti, Adrien Rabiot e Christian Pulisic e ci sono dubbi anche sulla partecipazione al match di Pervis Estupiñán e Christopher Nkunku.