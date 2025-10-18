Milan, Berton (cuoco tifoso rossonero): “San Siro lo terrei da monumento”

Pianeta Milan
Berton, noto cuoco stellato tifoso del Milan, ha parlato dell'abbattimento di San Siro, con parere negativo, nonostante sia progressista
Chi ha mangiato una portata del noto cuoco stellato Andrea Berton sa che in bocca si provano sensazioni uniche come a San Siro nelle migliori notti di Milan vincente. La sua qualità non è in discussione e, inoltre, è anche un tifoso rossonero. Più volte ha servito a eventi organizzati dalla società milanista e, inoltre, lo abbiamo anche avuto ospite ai nostri microfoni in passato, dove ci ha raccontato che piatto sarebbe il Milan per lui.

Ospite di Tutti Convocati, su Radio 24, non poteva che parlare della sua passione rossonera, anche legandosi a temi di attualità, come quello dello stadio. Ecco le sue dichiarazioni: "In cucina bastano pochi ingredienti e ben bilanciati. Allegri può far bene nel Milan con gli ingredienti che ha. Anche se per la prossima partita ne ha qualcuno in meno... Io sono sempre progressista nel mio modo di pensare, ma San Siro è un monumento. Sarebbe bello lasciarlo lì o magari farci un grande ristorante dove ogni settimana c'è un cuoco diverso".

