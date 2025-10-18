Milan, Berton (cuoco tifoso rossonero): “San Siro lo terrei da monumento”

Chi ha mangiato una portata del noto cuoco stellato Andrea Berton sa che in bocca si provano sensazioni uniche come a San Siro nelle migliori notti di Milan vincente. La sua qualità non è in discussione e, inoltre, è anche un tifoso rossonero. Più volte ha servito a eventi organizzati dalla società milanista e, inoltre, lo abbiamo anche avuto ospite ai nostri microfoni in passato, dove ci ha raccontato che piatto sarebbe il Milan per lui.