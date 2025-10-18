Pianeta Milan
Ex Milan, Terim: “Allegri? Mi sta piacendo, è un grande allenatore. Sullo scudetto dico che…”

L'ex allenatore di Fiorentina e Milan, Faith Terim, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport: Allegri e...
L'ex allenatore di Fiorentina e Milan, Faith Terim, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport proprio alla vigilia del big match fra le sue due ex squadre. L'allenatore turco, reduce da un'esperienza con l'Al-Shabab, ha voluto parlare del Milan di Massimiliano Allegri, facendo anche dei riferimenti a chi sostiene che possa vincere lo scudetto come nel 2022. Ecco, di seguito, le sue parole:

Sul Milan di Massimiliano Allegri: «Mi sta piacendo e non sono stupito. Allegri è un grande allenatore, normale stia riportando in alto i rossoneri dopo un anno al di sotto delle attese».

Su chi sostiene che il Milan possa vincere lo scudetto: «E quale è la notizia? Il Milan deve sempre puntare a vincere. L’anomalia sarebbe se nessuno credesse nello Scudetto del Diavolo. Comunque è ancora presto, penso che le candidate siano le solite: oltre al Milan, ci sono l’Inter e il Napoli campione in carica, ma anche Roma e Juventus».

