Archiviata la sosta Nazionali, è il momento della Serie A . Domani sera, alle ore 20:45 presso lo stadio di San Siro, andrà in scena Milan-Fiorentina , gara valida per la 7 giornata di Serie A. Nella giornata di oggi c'è stata la consueta conferenza stampa della vigilia, dove l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha risposto a diverse domande sui suoi ragazzi. Tra le tante tematiche discusse, c'è stato posto anche per la questione Pulisic-Pochettino , con l'americano che si è infortunato durante un'amichevole, nonostante avesse già un piccolo problema alla caviglia. Ecco, di seguito, e parole di Allegri:

Se serve più buonsenso dai CT e chi sarà il rigorista: "Pulisic sicuramente no perché non c'è. Lo vedremo in allenamento. Bisogna aumentare la percentuale. Negli ultimi 7 del Milan sbagliati 5. Io sono allenatore e ragiono in un modo, i CT ragionano in un altro. Non è semplice per loro. Sono cose che succedono, bisogna trovare una soluzione. Ora si riposano, li ritroveremo freschi a novembre"