Milan-Fiorentina, si giocherà ancora in maglia gialla | PM News

Domenica, dopo la sosta di ottobre, torna finalmente la Serie A e i rossoneri ripartono da San Siro con Milan-Fiorentina , partita fondamentale e insidiosissima. Ci si arriva, infatti, con molti infortunati e, soprattutto con i viola che cercano ancora il primo successo stagionale in campionato. Inoltre, va considerato che Stefano Pioli farà ritorno da avversario per la prima volta. Insomma, una serie di coincidenze negative, contro cui il Milan però cerca di porre rimedio, forse anche con un po' di scaramanzia.

La curiosità sta infatti nel fatto che anche con la Fiorentina, seppur si giochi in casa, secondo quanto appreso da PianetaMilan.it, il Milan indosserà la terza maglia, ovvero quella gialla. Gli uomini di Massimiliano Allegri, in sei giornate hanno già usato due volte questa divisa. Quella di domani sarà la terza occasione. In tutte e due le occasioni, il Milan ha vinto: 1-0 con il Bologna, anche in quel caso in casa, e con l'Udinese 0-3 in trasferta. Praticamente la metà delle partite saranno giocate in maglia gialla, tre come quelle in maglia rossonera. Solo una in maglia bianca.