Tante notizie sul Milan nella mattina di oggi, sabato 18 ottobre 2025. Non potrebbe essere altrimenti, giacché ci troviamo alla vigilia di una partita di Serie A molto importante. Che arriva, però, purtroppo, dopo una sosta Nazionali praticamente disastrosa per i colori rossoneri. Il Diavolo sarà falcidiato dagli infortuni e il tecnico Massimiliano Allegri dovrà essere bravo per sopperire alle molte mancanze in organico per uscire, domani, dalla battaglia di 'San Siro' contro la Fiorentina dell'ex Stefano Pioli con tre punti importanti. Vediamo insieme, ora, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, contro la Fiorentina falcidiato dagli infortuni ma con Leao. Le parole di Allegri
ULTIME MILAN NEWS
Milan, contro la Fiorentina falcidiato dagli infortuni ma con Leao. Le parole di Allegri
Ecco tutte le notizie più importanti pubblicate finora sul Milan nella mattina di oggi, sabato 18 ottobre 2025: tanti infortuni per i rossoneri di Massimiliano Allegri e domani sera a 'San Siro' la partita contro la Fiorentina di Stefano Pioli
© RIPRODUZIONE RISERVATA