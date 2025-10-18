Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan conferenze stampa “Il soleo è un muscolo bastardo”: Milan, il consiglio di Allegri a Rabiot. Francese out per un mese

CONFERENZA

“Il soleo è un muscolo bastardo”: Milan, il consiglio di Allegri a Rabiot. Francese out per un mese

Milan, Allegri su Rabiot: 'Si prenda tutto il tempo possibile: il soleo è un muscolo bastardo. Sembra che ...'
Adrien Rabiot, centrocampista francese classe 1995, starà fuori un mese e salterà i prossimi impegni del Diavolo: il tecnico dei rossoneri Massimiliano Allegri, ne ha parlato così oggi in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di...
Daniele Triolo Redattore 

Nel corso della sosta Nazionali, il centrocampista Adrien Rabiot, classe 1995, si è infortunato al polpaccio nel corso di Francia-Azerbaigian 3-0, gara in cui era anche andato a segno con un bel colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Rabiot, che era andato poi in panchina in occasione di Islanda-Francia 2-2, si è sottoposto ad accertamenti medici una volta tornato a Milano. Esito: "Lesione del muscolo soleo del polpaccio sinistro".

Milan, Allegri sull'infortunio di Rabiot: "Deve recuperare nel miglior modo possibile"

—  

Un infortunio che costringerà Rabiot, così come rivelato oggi da Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, nella conferenza stampa di presentazione di Milan-Fiorentina di campionato, a rientrare dopo la prossima sosta per le Nazionali, a fine novembre. La gestione di Rabiot da parte della Francia non è piaciuta al club di Via Aldo Rossi ed ad Allegri, in conferenza, è stato chiesto se non sia il caso, per il Milan, di elevare protesta formale alla FIFA per questo comportamento della Federazione francese.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan-Fiorentina, le dichiarazioni di Allegri nella conferenza della vigilia >>>

"Ci vuole molta calma, non possiamo più tornare indietro - ha risposto Allegri ai cronisti presenti questa mattina a Milanello -. Rabiot non è che domani gioca se lo gestiamo, deve recuperare nel miglior modo possibile, deve prendersi tutto il tempo possibile perché il soleo, così come è stato per Rafael Leão, è un muscolo bastardo. Sembra che non ti dà segnali, poi quando te li dà devi fermarti un'altra volta. E lo stesso vale per gli altri giocatori".

Leggi anche
Milan-Como a Perth, Allegri: “Quando ci sarà l’ufficialità, non potremo fare altro...
Milan, Allegri difende Leao: “Lasciatelo giocare e fare! Se è un campione lo dirà il tempo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA