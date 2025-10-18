Adrien Rabiot, centrocampista francese classe 1995, starà fuori un mese e salterà i prossimi impegni del Diavolo: il tecnico dei rossoneri Massimiliano Allegri, ne ha parlato così oggi in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di...
Nel corso della sosta Nazionali, il centrocampista Adrien Rabiot, classe 1995, si è infortunato al polpaccio nel corso di Francia-Azerbaigian 3-0, gara in cui era anche andato a segno con un bel colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Rabiot, che era andato poi in panchina in occasione di Islanda-Francia 2-2, si è sottoposto ad accertamenti medici una volta tornato a Milano. Esito: "Lesione del muscolo soleo del polpaccio sinistro".
Milan, Allegri sull'infortunio di Rabiot: "Deve recuperare nel miglior modo possibile"
—
Un infortunio che costringerà Rabiot, così come rivelato oggi da Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, nella conferenza stampa di presentazione di Milan-Fiorentina di campionato, a rientrare dopo la prossima sosta per le Nazionali, a fine novembre. La gestione di Rabiot da parte della Francia non è piaciuta al club di Via Aldo Rossi ed ad Allegri, in conferenza, è stato chiesto se non sia il caso, per il Milan, di elevare protesta formale alla FIFA per questo comportamento della Federazione francese.