"Ci vuole molta calma, non possiamo più tornare indietro - ha risposto Allegri ai cronisti presenti questa mattina a Milanello -. Rabiot non è che domani gioca se lo gestiamo, deve recuperare nel miglior modo possibile, deve prendersi tutto il tempo possibile perché il soleo, così come è stato per Rafael Leão, è un muscolo bastardo. Sembra che non ti dà segnali, poi quando te li dà devi fermarti un'altra volta. E lo stesso vale per gli altri giocatori".