Milan, Allegri difende Leao: “Lasciatelo giocare e fare! Se è un campione lo dirà il tempo”

Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa della vigilia di Milan-Fiorentina di campionato, ha parlato in maniera approfondita di Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999 costantemente nel mirino della critica
La conferenza stampa di presentazione di Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domani sera alle ore 20:45 a 'San Siro', è stata l'occasione, per l'allenatore dei rossoneri Massimiliano Allegri, per parlare in maniera approfondita ed esaustiva di Rafael Leao.

Milan-Fiorentina, Allegri alla vigilia su Leao: "Farà bene da qui in avanti"

L'attaccante portoghese, classe 1999, ha disputato due spezzoni di gara prima della sosta Nazionali, contro Napoli e Juventus, non brillando particolarmente. Anche per via di uno stop di 40 giorni per via dell'infortunio al soleo del polpaccio rimediato a metà agosto in Coppa Italia contro il Bari.

Allegri ha dichiarato come Leao abbia fatto una buona settimana di allenamento, molto intensamente e abbia riacquistato una condizione buona. Pronto, quindi, a tornare protagonista. Vedremo se da titolare in Milan-Fiorentina o da subentrante: gli ultimi 'rumors' di formazione mattutini davano il nativo di Almada centravanti nel 3-5-2 rossonero.

"Qualità tecniche straordinarie, purtroppo l'infortunio l'ha fermato"

Il tecnico livornese, ad ogni modo, ha anche voluto spezzare una lancia in favore del suo numero 10, troppo spesso nel mirino della critica, anche in maniera immotivata. "Ha qualità tecniche straordinarie, ma credo che vada anche lasciato giocare e fare. Quello che conta è semplice: c'è il campo. Lì dentro c'è da fare delle prestazioni".

"Si fanno troppe parole intorno a Leao. È un ragazzo d'oro e ha voglia di fare, purtroppo l'infortunio l'ha fermato. Sta trovando una condizione accettabile e penso che farà molto bene da qui in avanti. A fine carriera poi vedremo, col tempo, se Rafa sarà stato un campione", ha chiosato Allegri sul lusitano.

