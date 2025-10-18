Allegri ha dichiarato come Leao abbia fatto una buona settimana di allenamento, molto intensamente e abbia riacquistato una condizione buona . Pronto, quindi, a tornare protagonista. Vedremo se da titolare in Milan-Fiorentina o da subentrante: gli ultimi 'rumors' di formazione mattutini davano il nativo di Almada centravanti nel 3-5-2 rossonero.

Il tecnico livornese, ad ogni modo, ha anche voluto spezzare una lancia in favore del suo numero 10, troppo spesso nel mirino della critica, anche in maniera immotivata. "Ha qualità tecniche straordinarie, ma credo che vada anche lasciato giocare e fare . Quello che conta è semplice: c'è il campo . Lì dentro c'è da fare delle prestazioni".

"Si fanno troppe parole intorno a Leao. È un ragazzo d'oro e ha voglia di fare, purtroppo l'infortunio l'ha fermato. Sta trovando una condizione accettabile e penso che farà molto bene da qui in avanti. A fine carriera poi vedremo, col tempo, se Rafa sarà stato un campione", ha chiosato Allegri sul lusitano.