Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Infortuni Milan. Allegri: “Ecco chi mancherà contro la Fiorentina”. Un recupero e un dubbio

CONFERENZA

Infortuni Milan. Allegri: “Ecco chi mancherà contro la Fiorentina”. Un recupero e un dubbio

Milan, il bollettino di Allegri: 'Ecco la situazione di tutti i nostri infortunati'. Un dubbio
A Milanello, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Milan-Fiorentina di domani sera a 'San Siro', il tecnico del Diavolo, Massimiliano Allegri ha fatto il punto sugli infortunati rossoneri dopo la sosta delle Nazionali. Le sue parole
Daniele Triolo Redattore 

Domani, domenica 19 ottobre, alle ore 20:45 il Milan di Massimiliano Allegri riceverà, a 'San Siro', la Fiorentina di Stefano Pioli, tecnico dell'ultimo Scudetto rossonero. Partita valevole per la 7^ giornata del campionato della Serie A 2025-2026. L'allenatore toscano ha presentato i temi principali di questo match in conferenza stampa nel centro sportivo rossonero di Milanello.

Milan, tanti infortunati: Allegri svela tutto

—  

Ad Allegri è stato chiesto un punto della situazione infortunati, giacché, come noto, il Milan è stato molto jellato durante l'ultima sosta delle Nazionali. E il tecnico non si è tirato di certo indietro. Allegri ha spiegato come, in occasione della sfida contro i viola, mancheranno sicuramente Adrien Rabiot e Christian Pulisic.

LEGGI ANCHE

Su di loro, Allegri ha anche aggiunto come sarà improbabile vedere in campo il centrocampista francese e l'attaccante statunitense prima della prossima sosta del campionato, quella del mese di novembre. Per Milan-Fiorentina non ha recuperato neanche Pervis Estupiñán, assente come il lungodegente Ardon Jashari.

LEGGI ANCHE: Milan-Fiorentina, le dichiarazioni di Allegri nella conferenza della vigilia >>>

A disposizione, invece, Alexis Saelemaekers, mentre sarà decisiva la rifinitura di oggi a Milanello per capire se Christopher Nkunku riuscirà a recuperare dal pestone all'alluce subito nell'ultimo impegno con la Francia qualche giorno fa.

Leggi anche
Milan-Fiorentina, Pioli: “Volevo tornare in un altro momento. Kean…”
Milan-Fiorentina: data, luogo e orario della conferenza stampa di mister Allegri

© RIPRODUZIONE RISERVATA