Milan, tanti infortunati: Allegri svela tutto

Ad Allegri è stato chiesto un punto della situazione infortunati, giacché, come noto, il Milan è stato molto jellato durante l'ultima sosta delle Nazionali. E il tecnico non si è tirato di certo indietro. Allegri ha spiegato come, in occasione della sfida contro i viola, mancheranno sicuramente Adrien Rabiot e Christian Pulisic.