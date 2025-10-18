Su di loro, Allegri ha anche aggiunto come sarà improbabile vedere in campo il centrocampista francese e l'attaccante statunitense prima della prossima sosta del campionato, quella del mese di novembre. Per Milan-Fiorentina non ha recuperato neanche Pervis Estupiñán, assente come il lungodegente Ardon Jashari.
A disposizione, invece, Alexis Saelemaekers, mentre sarà decisiva la rifinitura di oggi a Milanello per capire se Christopher Nkunku riuscirà a recuperare dal pestone all'alluce subito nell'ultimo impegno con la Francia qualche giorno fa.
