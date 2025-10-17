Milan-Fiorentina, che si disputerà domenica 19 ottobre alle ore 20:45 a 'San Siro', sarà valevole per la 7^ giornata di Serie A e, come di consueto, sarà preceduta, alla vigilia, dalle conferenze stampa dei due allenatori. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Allegri parlerà in conferenza domani, sabato 18 ottobre, alle ore 12:00, nella sala stampa del centro sportivo rossonero di Milanello.
L'anno passato, a 'San Siro', Milan-Fiorentina terminò 2-2 il 5 aprile 2025. Doppio vantaggio viola, con l'autogol di Malick Thiaw e la rete di Moise Kean. Quindi, rimonta rossonera con Tammy Abraham e l'ex Luka Jović.
