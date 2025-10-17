Pianeta Milan
Milan-Fiorentina: data, luogo e orario della conferenza stampa di mister Allegri

Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, presenterà in conferenza stampa i temi principali di Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 19 ottobre alle ore 20:45 a 'San Siro'. Tutte le info
Archiviata, purtroppo con un considerevole numero di infortuni, la seconda sosta stagionale per le Nazionali, riparte il campionato di Serie A 2025-2026. Il Milan di Massimiliano Allegri sarà atteso da una gara difficile, contro la Fiorentina di Stefano Pioli, tecnico dell'ultimo Scudetto rossonero nel 2022.

Milan-Fiorentina, appuntamento con la conferenza di Allegri

Il Milan, alle prese con le sicure assenze di Adrien Rabiot e Christian Pulisic e i dubbi sulla partecipazione al match di Alexis Saelemaekers e Pervis Estupiñán, vuole tornare alla vittoria dopo il pareggio in casa della Juventus. La Fiorentina, invece, cerca il primo successo stagionale in campionato (finora 3 pareggi e 3 sconfitte).

Milan-Fiorentina, che si disputerà domenica 19 ottobre alle ore 20:45 a 'San Siro', sarà valevole per la 7^ giornata di Serie A e, come di consueto, sarà preceduta, alla vigilia, dalle conferenze stampa dei due allenatori. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Allegri parlerà in conferenza domani, sabato 18 ottobre, alle ore 12:00, nella sala stampa del centro sportivo rossonero di Milanello.

L'anno passato, a 'San Siro', Milan-Fiorentina terminò 2-2 il 5 aprile 2025. Doppio vantaggio viola, con l'autogol di Malick Thiaw e la rete di Moise Kean. Quindi, rimonta rossonera con Tammy Abraham e l'ex Luka Jović.

