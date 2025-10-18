Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Milan-Como a Perth, Allegri: “Quando ci sarà l’ufficialità, non potremo fare altro che …”

CONFERENZA

Milan-Como a Perth, Allegri: “Quando ci sarà l’ufficialità, non potremo fare altro che …”

Milan-Como a Perth, Allegri: 'Quando ci sarà l'ufficialità, non potremo fare altro che ...'
Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri, alla vigilia di Milan-Fiorentina di campionato, in conferenza stampa a Milanello ha anche parlato del match di Serie A contro il Como che sarà disputato a Perth (Australia). Ecco la sua opinione sul tema
Daniele Triolo Redattore 

In occasione della conferenza di presentazione di Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domani sera alle ore 20:45 a 'San Siro', il tecnico dei rossoneri Massimiliano Allegri - dalla stampa di Milanello - ha avuto modo anche di fornire la sua opinione in merito alla gara Milan-Como.

Milan-Como a Perth, ecco l'opinione di Allegri

—  

Un match che, come noto, per l'indisponibilità dello stadio di 'San Siro', alle prese con la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, si disputerà a Perth (Australia) per scelta del Milan, del Como e della Lega Serie A.

LEGGI ANCHE

"Al momento non c'è l'ufficialità. Quando ci sarà l'ufficialità non potremo fare altro", ha sottolineato Allegri. "Bisognerà trovare la soluzione ideale per andare a Perth per affrontare una partita che vale 3 punti importanti per l'obiettivo finale. Non dobbiamo disperdere energie su quello che sarà. Domani abbiamo una partita e pensiamo a quella".

LEGGI ANCHE: Milan-Fiorentina, le dichiarazioni di Allegri nella conferenza della vigilia >>>

"Finita contro la Fiorentina faremo la conta per chi sarà disponibile per il Pisa. E così dopo il Pisa faremo la conta per vedere chi sarà pronto per Bergamo. Le partite dopo la sosta sono sempre come se fossero le prime partite di campionato: bisogna andarci con i piedi di piombo e avere la testa giusta", la chiosa di Allegri sul tema.

Leggi anche
Milan, Allegri su Leao: “Lasciatelo giocare, conta il campo. Poi, a fine carriera vedremo...
Infortuni Milan. Allegri: “Ecco chi mancherà contro la Fiorentina”. Un recupero e un...

© RIPRODUZIONE RISERVATA