Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan Futuro, Sia si racconta: “Il Milan è una famiglia, una seconda casa. Oddo? Bel rapporto”

INTERVISTE

Milan Futuro, Sia si racconta: “Il Milan è una famiglia, una seconda casa. Oddo? Bel rapporto”

Sia: 'Quest'anno per me è fondamentale quindi darò il 100%'
Il giovane classe 2006 del Milan Futuro, Diego Sia, sta diventando sempre di più un punto fermo del Milan Futuro: le sue parole
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il giovane classe 2006 del Milan Futuro, Diego Sia, sta diventando sempre di più un punto fermo della squadra di Massimo Oddo, ex giocatore rossonero. Domenica pomeriggio infatti, i rossoneri di Oddo scenderanno in campo contro il Caldiero Terme alle ore 15:00. Intervenuto ai microfoni di Milan TV, il giovane attaccante ha voluto raccontarsi in una lunga intervista: dal rapporto con Oddo alla sua vita al di fuori del campo da calcio. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan Futuro, Sia si racconta: dal Milan Futuro alla Nazionale

—  

Sulla squadra (Milan Futuro): "È il mio secondo anno con Milan Futuro e con mister Oddo. Parlando del gruppo è molto unito e penso si sia visto in queste prime partite. Lavoriamo tanto, anche con il mister che ci sprona sempre a dare il 100%: vogliamo continuare su questa strada. Posso dare una mano alla squadra sia in termini di gol che in termini di assist. Penso sia un bellissimo progetto, crede nei giovani: ci fa crescere in campionati tosti"

LEGGI ANCHE

Sul rapporto con Oddo e il Milan: "Con il mister ho un grandissimo rapporto, mi spinge sempre a dare il massimo: cerco sempre di ascoltare ogni suo minimo consiglio. È il quindicesimo anno qua al Milan e ormai questa è una famiglia, una seconda casa. Mi trovo veramente bene. In questi anni ho passato tante emozioni, tante vittorie, tante sconfitte: la finale in U16, quella in Youth League... Ne abbiamo passate tante e penso di essere maturato molto: quest'anno mi sento uno dei grandi, anche se magari non è così, e cerco di dare ai più piccoli una mano o un consiglio che mi è stato trasmesso in passato"

Sull'esordio in tournée con la Prima squadra: "È stato bellissimo, lo aspettavo da tanto: penso sia il sogno di ogni bambino che inizia a giocare a calcio. Ringrazio il mister Allegri e tutto lo staff per avermi dato questa possibilità ma è solo un punto di partenza, spero ce ne saranno molte altre"

Sulla maglia della Nazionale: "Con la Nazionale è sempre un onore indossare la maglia dell'Italia: l'anno scorso ero con l'U19, l'anno prima ho fatto l'Europeo da sotto età, spero di riconquistarmi la maglia e tornare a vestirla".

LEGGI ANCHE: Terim: “Mi piace il Milan di Allegri. Modric leggenda vivente. Sono un fan di Leao”

La vita al di fuori del campo da calcio: "Sono un ragazzo molto semplice, mi piace stare con la famiglia e con gli amici. Ho diversi hobby come giocare a padel, sono molto sportivo. In questi anni ho conosciuto tantissimi ragazzi e con molti siamo rimasti in buoni rapporti: mi viene da pensare a Scotti che adesso è in Primavera, con Magni che è andato via..."

Sugli obiettivi: "L'obiettivo mio è quello di migliorarmi ogni giorno: dare sempre il massimo per la squadra e per me stesso. Poi vorrei togliermi tante soddisfazioni, magari esordire a San Siro o potermi allenare con continuità in prima squadra"

Leggi anche
Terim: “Mi piace il Milan di Allegri. Modric leggenda vivente. Sono un fan di Leao”
Milan-Fiorentina, Pancaro: “Rossoneri sulle ali dell’entusiasmo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA