L'ex allenatore di Fiorentina e Milan , Faith Terim , ha parlato ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport' alla vigilia del big match fra Milan e Fiorentina, in programma a San Siro alle ore 20:45. L'allenatore turco ha voluto spendere alcune parole sulla situazione attuale di Stefano Pioli alla guida della Viola. Ricordiamo che, attualmente, la Fiorentina di Pioli si trova al 18 esimo posto in classifica in piena zona retrocessione con soli 3 punti conquistati. Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Terim:

Sull'inizio di Pioli sulla panchina della Fiorentina: «Conosco Firenze e i tifosi viola, hanno una passione smisurata per la squadra della loro città e soffrono quando le cose vanno male. Però so che Pioli e la Fiorentina hanno la qualità per uscire da questo momento difficile. Anzi, sono sicuro che lo faranno a breve».