Andrea Cambiaso si sta ritagliando sempre più spazio nel calcio italiano. Convocato anche in Nazionale da Spalletti prima e Gattuso poi, l'italiano sta aumentando sempre di più il livello delle sue prestazioni. Intervistato dai microfoni di Stile TV, l'agente Giovanni Bia ha parlato del suo assistito, facendo anche un grandissimo paragone con una delle leggende del Milan: Paolo Maldini . Ricordiamo che in passato Cambiaso è stato sondato come possibile rinforzo. Ecco, di seguito, le sue parole:

Le parole di Giovanni Bia: "Guardiola era molto interessato a lui, poi sono capitate cose e la trattativa non si è trasformata in trasferimento perchè il City ha avuto diversi infortunati e ha dovuto mettere soldi su altri giocatori. È un po’ come Maldini, Cambiaso è talmente straordinario che si mette sempre a disposizione della Juventus, nonostante spesso la Juve non lo faccia giocare nel suo ruolo”