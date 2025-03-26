Pianeta Milan

Cristian Brocchi

Cristian Brocchi

Cristian Brocchi

Età:
50 (30 January 1976)
Altezza:
1.73 m
Peso:
75 kg
Profilo
Tutto su Cristian Brocchi, ex giocatore (di ruolo centrocampista) e allenatore dell'AC Milan. Nato a Milano il 30 gennaio 1976, da calciatore ha vinto in rossonero 8 trofei, tra cui uno scudetto e due Champions League, mentre con la Lazio ha alzato due Coppe Italia e una Supercoppa italiana. Ecco la sua scheda profilo con tutte le news, curiosità, statistiche e aneddoti sul suo conto.

Carriera da calciatore Brocchi

Gli esordi Cresciuto nel vivaio del Milan, nel ’95-96 fa il suo esordio tra i prof con la Pro Sesto, dove resta per due anni. Dopo una buona annata con la maglia del Lumezzane, nell’estate ’98 passa in B al Verona. Tra i protagonisti della promozione, l’anno successivo Brocchi si conferma in massima serie guadagnandosi il passaggio all’Inter. Inter e Milan Passato in nerazzurro, Brocchi non riesce a ripetersi e dopo una sola stagione passa al Milan in uno scambio che vede coinvolto Guly. Nel suo primo ciclo in rossonero (2001-2005) veste i panni del gregario, conquistando svariati trofei in ambito nazionale e internazionale. Fiorentina e Milan Nel 2005-2006 gioca in prestito con la Fiorentina, con cui mette insieme 35 presenze e 3 reti. Torna dunque in rossonero, dove in due anni colleziona altre 74 partite totali. Lazio Nell’agosto 2008 Brocchi lascia definitivamente Milanello per trasferirsi alla Lazio. In biancoceleste il centrocampista conquista la maglia da titolare e vince subito la Coppa Italia, trovando un assist nella finale dell’Olimpico contro la Sampdoria (2-0). Dopo una serie di stagioni positive, nel febbraio 2013 subisce un rovinoso infortunio in seguito ad un duro tackle di Matuzalem. È l’episodio che lo costringe ad appendere gli scarpini al chiodo.

Carriera da allenatore Brocchi

Giovanili Milan

Pupillo di Berlusconi, subito dopo il suo ritiro Brocchi si siede sulla panchina degli Allievi rossoneri. Dopo aver conquistato il campionato, nel 2014 subentra a Inzaghi sulla panchina della Primavera. Malgrado l’ottimo gioco espresso dalla sua squadra, in due stagioni Brocchi non conquista trofei. Ma intanto cresce la stima di Berlusconi…

Milan

Dopo aver deciso di esonerare Mihajlovic, nell’aprile 2016 il patron rossonero gli affida la panchina della prima squadra. Il cammino è però in salita e Brocchi non riesce a dare la sua impronta alla squadra. In 6 partite conquista appena 8 punti. La miglior gara disputata, la finale di Coppa Italia con la Juventus, si conclude con la beffa dei supplementari, timbrata Morata.

Brescia

Nel luglio 2016 firma un annuale con il Brescia, club che milita in B. Dopo un buon inizio, nel girone di ritorno subisce 7 sconfitte nelle prime 9 partite e viene così esonerato.

Cina e Monza

Nel 2017 intraprende un’esperienza annuale come assistente di Capello alla guida dello Jiangsu Suning. Il 22 ottobre 2018 viene chiamato da Berlusconi e Galliani per guidare il Monza in Serie C. Nella prima stagione centra i playoff ma non la promozione e perde in finale di Coppa Italia di C. Nella seconda annata invece va meglio: Brocchi domina il campionato maturando un cospicuo vantaggio fino allo stop forzato del torneo, causa lockdown per l'epidemia di Covid. Il Monza viene così promosso in Serie B dopo 19 anni di assenza. In Serie B chiude la stagione 2020-2021 al terzo posto con 64 punti, accedendo ai play-off, dove viene eliminato in semifinale dal Cittadella. Il 28 maggio 2021 Brocchi rescinde il contratto con il Monza

Vicenza 

Il 22 settembre 2021 viene ingaggiato dal Vicenza, ultimo in classifica in Serie B senza punti dopo 6 partite, al posto dell'esonerato Domenico Di Carlo. Non riesce però a chiudere la stagione, venendo esonerato l'11 aprile 2022, con la squadra terzultima in classifica e 25 punti raccolti in 28 partite

Cosa fa oggi Cristian Brocchi?

Opinionista tv

Nelle stagioni 2023-2024 e 2024-2025 è uno degli opinionisti in studio delle gare di Champions su Prime Video. Nel 2025 fa il suo esordio anche su DAZN

Brocchi in Kings League

Nel gennaio 2025 Brocchi diventa allenatore dello Zeta FC, club di calcio a 7 della Kings League di Gerard Piqué

Curiosità e aneddoti

Con Abbiati e Gattuso si è tatuato sul braccio destro la scritta “Champions ‘03” per celebrare il successo di Manchester sulla Juventus.

Ipse dixit: dichiarazioni di Brocchi

“Il tavolo di Milanello formato da me, Gattuso, Abbiati, Ambrosini e Inzaghi: ci ammazzavano dalle risate. Stavamo talmente bene insieme anche con Pirlo, Nesta e Kaladze. Ci prendevamo in giro, ma appena l’arbitro fischiava e iniziava la gara non ce ne era più per nessuno. Per questo abbiamo vinto tanto”. (La sua Top 11) “Abbiati in porta, difesa a quattro con Pancaro a destra, centrali Nesta e Costacurta con Maldini a sinistra. Il centrocampo top più forte di tutti era Gattuso-Pirlo-Seedorf con Kakà. Davanti scelgo col cuore: Vieri-Inzaghi”. “Non sono stato chiamato al Monza per simpatia come purtroppo molti dicono, ma perché nei miei confronti c’è una stima. Tutti nel calcio hanno un direttore che ti stima o stravede per te. Gattuso al Milan ha avuto l’occasione in prima squadra perché c’era un direttore come Mirabelli che stravedeva per lui. Idem Inzaghi alla Lazio quando ha fatto il salto dalla Primavera: ha avuto la chance perché Tare lo conosceva e stimava molto”.

Dicono di lui: dichiarazioni su Brocchi

È semplice: lui corre, io gioco. (Zlatan Ibrahimovic) Lo conosco da sedici anni ormai, è uno dei miei più grandi amici in assoluto, il migliore che ho in Italia. Impossibile non volergli bene, è un ragazzo perbene, corretto, leale. (Bobo Vieri)

Palmares: cosa ha vinto Brocchi

Da calciatore 2x Campione d'Europa (club) 06/07    Milan 02/03    Milan 2x Campione del mondo (Club) 2008      Milan 2007     Milan 3x Vincitore Coppa Italia 12/13    Lazio 08/09    Lazio 02/03    Milan 2x Vincitore Supercoppa Italiana 09/10    Lazio 04/05    Milan 1x Campione d'Italia 03/04    Milan 1x Vincitore della Uefa-Supercoppa 07/08    Milan 1x Campione Serie B 98/99 Verona