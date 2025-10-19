Milan-Fiorentina, Balentien potrebbe essere una delle carte in panchina per Massimiliano Allegri. Il Diavolo, infatti, starà senza Nkunku e Pulisic in attacco, con Leao titolare e Gimenez che potrebbe partire dalla panchina per consentire all'allenatore rossoneri di cambiare un po' le carte in tavola durante il secondo tempo. Certo, il messicano potrebbe non bastare e ha caratteristiche molto chiare e diverse da quelle di Leao. Non è un giocatore che fa della velocità e dell'uno contro uno le sue qualità migliori.