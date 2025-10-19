Milan-Fiorentina, Balentien dovrebbe essere chiamato di nuovo da Allegri per la prima squadra. Può essere la carta dalla panchina? Ecco la nostra analisi
Milan-Fiorentina, Balentien potrebbe essere una delle carte in panchina per Massimiliano Allegri. Il Diavolo, infatti, starà senza Nkunku e Pulisic in attacco, con Leao titolare e Gimenez che potrebbe partire dalla panchina per consentire all'allenatore rossoneri di cambiare un po' le carte in tavola durante il secondo tempo. Certo, il messicano potrebbe non bastare e ha caratteristiche molto chiare e diverse da quelle di Leao. Non è un giocatore che fa della velocità e dell'uno contro uno le sue qualità migliori.
Milan-Fiorentina, Balentien di nuovo chiamato da Allegri
—
L'esterno classe 2008 si sta facendo le ossa con il Milan Futuro in Serie D, dove al momento ha 3 presenze con un gol. Con la prima squadra del Milan ha due presenze tra Serie A e Coppa Italia. Difficile pensare che possa giocare tanto, ma nel secondo tempo, specialmente se la gara dovesse essere chiusa o ancora in equilibrio, Allegri potrebbe sceglierlo e buttarlo in campo.