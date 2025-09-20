Udinese-Milan, altra convocazione in prima squadra per Balentien

È una grande settimana per Cheveyo Balentien. L'attaccante olandese classe 2006 - arrivato dall'Ado Den Hag in estate per essere aggregato alla formazione U23 - ha siglato il suo primo gol con il Milan Futuro mercoledì ed è stato convocato da Allegri per Udinese-Milan. Insomma, una settimana che non dimenticherà facilmente. Si tratta già della seconda convocazione in prima squadra per il ragazzo. Nella prima occasione, Lecce-Milan (seconda giornata di Serie A), Balentien aveva anche esordito. Domani giocherà per qualche minuto? Lo staremo a vedere. Intanto, il ragazzo ha pubblicato una storia su Instagram per festeggiare la sua convocazione.