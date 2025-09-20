Pianeta Milan
Udinese-Milan, altra convocazione in prima squadra per Balentien

Cheveyo Balentien, giocatore della formazione U23, è stato convocato da Massimiliano Allegri per Udinese-Milan, in programma stasera
Redazione PM

È una grande settimana per Cheveyo Balentien. L'attaccante olandese classe 2006 - arrivato dall'Ado Den Hag in estate per essere aggregato alla formazione U23 - ha siglato il suo primo gol con il Milan Futuro mercoledì ed è stato convocato da Allegri per Udinese-Milan. Insomma, una settimana che non dimenticherà facilmente. Si tratta già della seconda convocazione in prima squadra per il ragazzo. Nella prima occasione, Lecce-Milan (seconda giornata di Serie A), Balentien aveva anche esordito. Domani giocherà per qualche minuto? Lo staremo a vedere. Intanto, il ragazzo ha pubblicato una storia su Instagram per festeggiare la sua convocazione.

Verso Udinese-Milan, ci sarà una chance per Balentien?

Con l'arrivo di Nkunku, il quale dovrebbe star migliorando la sua condizione fisica, sarà difficile che Balentien possa ritagliarsi uno spazio durante la gara. Il francese, infatti, è il principale indiziato per sostituire Gimenez o Pulisic nel corso del match.

In ogni caso, queste esperienze in prima squadra possono comunque essere importanti per la crescita del ragazzo. In verità, sarebbe auspicabile per lui trovare continuità di rendimento in Serie D con il Milan Futuro di Massimo Oddo. La società rossonera non può commettere anche con altri lo stesso errore commesso con Camarda. L'attaccante attualmente in forza al Lecce, infatti, è stato sballottato per tutto l'anno scorso tra prima squadra, U23 e U20 senza mai riuscire a trovare continuità.

