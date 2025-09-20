Udinese-Milan, altra convocazione in prima squadra per Balentien

In ogni caso, queste esperienze in prima squadra possono comunque essere importanti per la crescita del ragazzo. In verità, sarebbe auspicabile per lui trovare continuità di rendimento in Serie D con il Milan Futuro di Massimo Oddo. La società rossonera non può commettere anche con altri lo stesso errore commesso con Camarda. L'attaccante attualmente in forza al Lecce, infatti, è stato sballottato per tutto l'anno scorso tra prima squadra, U23 e U20 senza mai riuscire a trovare continuità.
