Domani alle 21.15 a San Siro andrà in scena il primo impegno ufficiale del Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri, in casa, ospiteranno il Bari, che milita nella serie cadetta. In vista del match, valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia, Caserta - allenatore della formazione biancorossa - ha diramato l'elenco dei 24 calciatori convocati per la sfida. Di seguito, si riporta l'elenco completo.
Milan-Bari, i pugliesi hanno diramato la lista dei convocati per domani
Milan-Bari, i convocati di Caserta—
Ecco chi sono i 24 convocati per il Bari.
PORTIERI: 1. Pissardo, 12. De Lucci, 31. Cerofolini
DIFENSORI: 3. Tripaldelli, 15. Kassama, 23. Vicari, 24. Dickmann, 25. Pucino, 30. Mane, 43. Nikolau, 76. Mavraj, 93. Dorval.
CENTROCAMPISTI: 8. Pagano, 10. Bellomo, 14. Onofrietti, 27. Braunoder, 29. Verreth.
ATTACCANTI: 7. Sibilli, 9. Gytkjaer, 11. Moncini, 17. Rao, 18. Manzari, 20. Pereiro, 21. Partipilo.
