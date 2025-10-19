Milan-Fiorentina, Ricci pronto a debuttare da titolare in Serie A con la maglia del Milan. Si perché il centrocampista rossonero ha giocato solo spezzoni da subentrato in campionato, visto che Allegri gli preferisce almeno al momento Rabiot, Modric, Fofana e anche Loftus-Cheek. Con i vari infortuni tra cui quello pesante dell'ex Juventus, per Ricci si aprono le porte del centrocampo rossonero dal primo minuto contro la viola. Allegri ne ha parlato sempre bene: "Ha una gamba da giocatore importante, è intelligente e bravo. Sta facendo un percorso di crescita. La squadra deve farlo, tutta. Ci sono giocatori con più o meno esperienza. Quelli più giovani devono trovare certezze".