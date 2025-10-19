Milan-Fiorentina, Ricci pronto a scendere in campo da titolare con i rossoneri. In stagione sarebbe la prima volta in Serie A. Ecco la nostra analisi
Milan-Fiorentina, Ricci pronto a debuttare da titolare in Serie A con la maglia del Milan. Si perché il centrocampista rossonero ha giocato solo spezzoni da subentrato in campionato, visto che Allegri gli preferisce almeno al momento Rabiot, Modric, Fofana e anche Loftus-Cheek. Con i vari infortuni tra cui quello pesante dell'ex Juventus, per Ricci si aprono le porte del centrocampo rossonero dal primo minuto contro la viola. Allegri ne ha parlato sempre bene: "Ha una gamba da giocatore importante, è intelligente e bravo. Sta facendo un percorso di crescita. La squadra deve farlo, tutta. Ci sono giocatori con più o meno esperienza. Quelli più giovani devono trovare certezze".
Milan-Fiorentina, occasione d'oro per Ricci
Non un compito facile per Ricci: Rabiot è stato fondamentale per il Milan in entrambi le fasi, con la corsia di sinistra che ha sofferto molto meno con il francese in campo. Samuele potrebbe avere compiti diversi da quelli coperti da Rabiot. L'ex Torino ha comunque tanta corsa, visione di gioco e sa tenere bene il possesso della palla. Probabile che davanti alla difesa giochi ancora Luka Modric con Ricci che scalerebbe da mezzala sinistra.